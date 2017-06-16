Брестское «Динамо» получило лицензию на участие в Лиге Европы 16.06.2017, 21:27

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Фото: dynamo-brest.by

Начинать квалификацию клуб из Бреста будет со второго раунда.

Брестское «Динамо» официально получило лицензию на участие в Лиге Европы.

Начинать квалификацию клуб будет со 2-го раунда, передает «Трибуна».

Напомним, брестское «Динамо» не имело лицензии на участие в Лиге Европы. АБФФ выдала лицензию только четырем белорусским клубам, в их число брестчане не попали. Причина в том, что нынешний клуб, который участвует в чемпионате (юридически), это не то «Динамо», что играло в сезоне-2016.

В настоящий момент все нюансы улажены.