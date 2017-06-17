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Лукашенко «отличился» странным заявлением о росте цен

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  • 17.06.2017, 8:25
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Новое обещание напомнило раннего Лукашенко с его прогнозом о том, что «белорусский народ будет жить плохо, но недолго».

Посещая в пятницу Полесский радиационно-экологический заповедник, диктатор заявил, что «белорусы в ближайшее время забудут о росте цен».

«Людей пока это волнует. Но уверен, что если нам удастся сохранить инфляцию на этом уровне, то этот и следующий годы – то люди забудут об этой проблеме», –цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Это обещание примечательно по нескольким причинам, пишет «Салідарнасць». Во-первых, в этот раз глава государства промолчал о задаче выйти к концу года на среднюю зарплату в 1000 рублей. И слова о том, что в магазинах перестанут расти цены, выглядят как некоторая замена прежнему обещанию. Вроде – пусть зарплаты не растут, так хоть рост цен остановим. На улице уже июнь месяц, и пора дать населению новую надежду.

Во-вторых, новое обещание напомнило раннего Лукашенко с его прогнозом о том, что белорусский народ будет жить плохо, но недолго. И это, конечно, не могло остаться незамеченным.

«Забудут о росте цен, потому что у них будут проблемы посерьезнее?», – вопрошают на дискуссионной площадке talks.by.

«Я бы сказала,что обещание его звучит угрожающе. Как у раннего Петросяна: «О простуде и думать забыл,так желудок свело... »

«Потому что через пару лет будут работать чисто за еду, а не за деньги!».


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