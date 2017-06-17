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Кобяков упрашивал Медведева снять ограничения с белорусского экспорта в РФ

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  • 17.06.2017, 8:45
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Особенно беспокоили белорусского премьера санкции против машиностроения и сельхозпродукции.

Об этом глава правительства Беларуси Андрей Кобяков рассказал журналистам по итогам заседания совмина «союзного государства», сообщает пресс-служба Совмина.

«На нашей двусторонней встрече с Дмитрием Анатольевичем мы подробно обсудили возможности для наращивания взаимодействия в торговле, экономике, инвестиционной сфере, промышленности и сельском хозяйстве. Договорились и далее в первоочередном порядке заниматься укреплением экономического взаимодействия как одной из основ «союзного государства», — отметил глава белорусского правительства.

По его словам, в экономической сфере взаимодействие направлено в первую очередь на сохранение и углубление кооперационных связей, а также снятие барьеров и ограничений во взаимной торговле для создания равных условий для субъектов хозяйствования. «По результатам сегодняшнего обсуждения мы приняли решения, которые позволят нам разрешить ряд проблемных вопросов по снятию взаимных ограничений в поставках продукции машиностроения», — проинформировал Андрей Кобяков.

Что касается взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса, то, как отметил Кобяков, «в целях недопущения возникновения проблемных ситуаций при поставках сельскохозяйственной продукции будет продолжено эффективное взаимодействие по обмену оперативной информацией по линии санитарных служб и принятию необходимых мер».

«Кроме того, подтверждена договоренность, что все возникающие проблемные вопросы до того, как их будут рассматривать премьер-министры, будут оперативно решаться на площадке группы высокого уровня cовета министров «cоюзного государства», которую возглавляют первые вице-премьеры», — сказал Андрей Кобяков.


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