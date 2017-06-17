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В Италии разоблачили лжепринца

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  • 17.06.2017, 8:52
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Самозванец успел обмануть множество аристократов и знаменитостей.

Итальянские правоохранительные органы разоблачили лжепринца Черногории и Македонии, сообщает Daily Mail (перевод – gazeta.ru).

По имеющимся данным, Стефан Цернетич обманул множество аристократов и знаменитостей.

Предполагаемый мошенник выдавал себя за особу королевских кровей, чтобы встречаться с дипломатами, звездами и бизнесменами на светских мероприятиях по всему миру.

На свой сайт он выкладывал фотографии, на которых изображен, например, с теннисистом Новаком Джоковичем и архиепископом Монако. А в 2015 году он даже пожаловал титул актрисе и модели Памеле Андерсон.

В отношении 56-летнего Цернетича начато расследование. У него нашли поддельные документы, в том числе паспорта. Как предполагается, на самом деле лжепринц – это итальянец, родившийся на границе со Словенией и проживающий в настоящее время в Турине.

Поводом для расследования стала жалоба владельца отеля, в котором останавливался Цернетич. Лжепринц не заплатил за проживание, предложив отправить счет в посольство Македонии в Риме, но сотрудники дипломатического представительства не имели понятия о Цернетиче.


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