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По дороге от Минска к Борисову УАЗ протаранил колонну байкеров

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  • 17.06.2017, 8:56
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Четыре мотоциклиста пострадали в результате массового ДТП на трассе М1 в Борисовском районе.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Массовая авария на М1: УАЗ протаранил колонну байкеров

Авария произошла вечером в пятницу на 434-м километре автодороги «Брест – Минск – Граница Российской Федерации» в Борисовском районе. Как сообщают очевидцы, автомобиль УАЗ на сцепке буксировал другую такую же машину. В какой-то момент из-за заклинившей жесткой сцепки они протаранили колонну байкеров, которая направлялась из Минска в сторону Борисова. Сообщается, что в аварии пострадали как минимум четыре мотоциклиста, при этом двое были доставлены машиной скорой помощи в реанимацию, а у двоих менее тяжелые травмы.

Известно, что оба УАЗа - медпомощи, принадлежат Борисовской ЦРБ. А мотоциклисты ехали на байкслет.

По неподтвержденной информации, колонна состояла из мотоциклистов минского байкерского клуба Iron Pride.


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