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Юнкер: Коль был самой сутью Европы

  • 17.06.2017, 9:09
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Гельмут Коль

Председатель Еврокомиссии отдал дань уважения памяти экс-канцлера Германии Гельмута Коля.

"Кончина Гельмута глубоко потрясла меня. Мой наставник, мой друг, сама суть Европы, его будет очень и очень не хватать", - написал Жан-Клод Юнкер на своей странице в Твиттере.

Он также выступил с заявлениями на немецком языке, сообщает "Интерфакс".

"Гельмут Коль>/b> наполнил европейский дом жизнью, не только потому что построил мосты на Запад и на Восток, но и потому что никогда не прекращал строить более эффективные планы на будущее Европы. Тем самым он всегда видел историческое значение - в перспективном смысле этого слова", - написал Ж.-К. Юнкер.

"Без Гельмута Коля не было бы евро. Он с самого начала понял, какое политическое и экономическое значение, какую неизмеримую ценность и какую стальную связующую силу имеет единая валюта для нашего континента. Для него, как и для его ближайшего соратника Франсуа Миттерана, Европа всегда был мирным проектом", - говорится далее в заявлениях.

По словам Ж-К. Юнкера, Гельмут Коль никогда не забывал, что европейский проект спас континент после мировых войн. Для него это был не просто вопрос о процветании, но также и прежде всего - призыв принять совместную ответственность за будущее, и объединение Германии он также понимал как часть европейского проекта, подчеркнул председатель Еврокомиссии.

"Это объясняет, почему, когда у него был выбор между национальным маршем вперед или европейским равенством, он всегда ставил на европейскую карту", - заявил Ж-К.Юнкер, отметив при этом, что только три человека - Жан Монне, Жак Делор и Гельмут Коль - получили звание почетного гражданина Европы за свои заслуги в европейском сотрудничестве.

Кроме Ж-К.Юнкера долг памяти бывшему канцлеру ФРГ Колю воздали другие руководители институтов ЕС - глава Европейского Совета Дональд Туск и председатель Европейского парламента Антонио Таяни.

"Я всегда буду помнить Гельмута Коля. Это друг и государственный деятель, который помог воссоединить Европу", - заявил Д.Туск.

"Мы многим обязаны Гельмуту Колю. Отец-основатель ЕС и объединитель Германии. Дальновидный политик, он хорошо видел будущее для своего народа", - написал в "Твиттере" А.Таяни.

Г.Коль скончался в возрасте 87 лет в своем доме в городе Людвигсхафен (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), сообщили в пятницу германские СМИ.


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