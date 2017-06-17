Как вернуть деньги и что делать клиентам БСБ Банка 2 17.06.2017, 9:19

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Простые ответы на непростые вопросы озадаченных Нацбанком белорусов.

В результате отзыва лицензии у ЗАО «БСБ Банк» на операции с физлицами многие клиенты оказались в затруднительном положении. О том, как справиться с проблемами, порталу tut.by ответил директор по развитию БСБ Банка Константин Титов:

Могут ли снимать средства со счетов физлица?

— Физлица могут снимать денежные средства со своих счетов — через банкоматы, кассы банка, а также через банкоматы банков системы СБС, МТБанка, Белинвестбанка.

Ресурсы для этого у БСБ Банка имеются. У нас большие остатки в кассах, мы достаточно закупили наличных средств, в том числе в Нацбанке. Мы оперативно пополняем наличными деньгами свои банкоматы и кассы. И предоставляем онлайн на сайте банка информацию об остатках средств в банкоматах, пополнении и наличии свободных средств. В данный момент проблем с наличными деньгами нет. В отделениях банка есть незначительные очереди, но нет паники.

Пополнять текущие счета сейчас можно физлицам?

— Пополнять счета могут физлица, но мы не рекомендуем сейчас этого делать. Только если нужно рассчитаться за какие-то товары или услуги.

Куда лучше обращаться за возвратом денег?

— Для возврата денег рекомендуем обращаться в отделения банка или снимать деньги в банкоматах. В обменных пунктах с точки зрения безопасности установлены лимиты по остатку наличных денег. Клиенты активно пошли в обменники снимать деньги, они там быстро закончились. А оперативно подкрепить эти суммы денег не можем, потому что у нас все службы, в том числе служба перевозок, задействованы в подкреплении банкоматов.

Поэтому если клиент придет в обменный пункт снимать 50 тысяч долларов, то их ему не выдадут, потому что там нет таких денег. В таком случае можно позвонить в отделение банка и узнать, есть ли в отделении нужная сумма денег. Вероятнее всего, в головном отделении будет нужная сумма денег.

Существуют ли лимиты по снятию денег?

— Каких-либо ограничений по снятию сумм со счетов нет.

Почему некоторые банки перестали обслуживать карточки БСБ Банка?

— Есть мировая практика, когда банки испытывали проблемы с ликвидностью. Когда происходит одномоментное снятие денег вкладчиков, возникает серьезное давление на ликвидность.

Расчеты в системе VISA происходят с задержкой. И если у одного банка возникают проблемы, то другие банки не видят по нему оперативную информацию, что и произошло в данном случае.

Сколько физлиц обслуживалось в БСБ Банке?

— У нас по депозитам физлиц небольшие суммы, в банке остались фактически текущие остатки на счетах. Мы депозиты не привлекаем, потому что ими занимаются те банки, которые активно выдают кредиты. Наш же банк практически никого не кредитовал, поэтому в БСБ Банке нет активов, не совпадающих по срокам. У нас были жесткие требования по кредитам, которые мало кто выдерживал.

В нашем банке было открыто физлицами около 100 тысяч карт-счетов.

Почему в некоторых магазинах и общепите не принимают карточки БСБ Банка?

— Единственная проблема, которая возникла, — это то, что некоторые белорусские банки заблокировали обслуживание наших карточек в магазинах, торговых точках, которые они обслуживают, и на снятие денег в их банкоматах. На данный момент достигнута договоренность с БелВЭБ, который обслуживает систему банков СБС (туда входят Технобанк, БелВЭБ, Идеябанк, Банк Москва-Минск и другие) о том, что через сеть банкоматов этих банков деньги будут сниматься, и торговые точки, обслуживаемые этими банками, также будут принимать карты нашего банка. Проведены переговоры с другими банками, которые сейчас думают, на каких условиях они готовы возобновить обслуживание и принятие карточек нашего банка.

Существуют ли ограничения по суммам на снятие и зачисление средств со счетов физлиц?

— Ограничений нет.

Будут ли отделения банка работать в выходные дни?

— В субботу будет работать головное отделение банка и отделения № 1 и № 10. Головное отделение также будет работать в воскресенье.

Комиссия за операции физлиц взимается?

— БСБ Банк отменил все комиссии за операции физлиц.

Что будет с зарплатными карточками клиентов банка?

— С 26 июня можем предложить клиентам снятие наличных денег через кассу банка. К примеру, приезжает бухгалтер со списком физлиц-работников, снимает общую сумму, а потом на предприятии выдает наличные деньги.

Кроме того, многие банки обратились, чтобы совместно обслуживать зарплатные проекты. Это около 10 банков. Мы рассматриваем предложения.

Будет ли БСБ Банк в будущем обслуживать физлиц?

— Мы планируем сохранить точки продаж и банкоматы; переводы и платежи физлиц мы по-прежнему будем осуществлять. Мы только не можем открывать текущие счета, кроме ИП, и выпускать карточки.

Оплатить услуги через ЕРИП можно будет через кассу или банкомат. Наши банкоматы будут обслуживать карточки других банков.

Затронут ли изменения индивидуальных предпринимателей?

— В принципе, нет. Но одна из популярных операций в нашем банке — перечисление денежных средств ИП на карточку, которая открыта этим же ИП, но как физлицом. Мы придумали решение этого вопроса. Сегодня придет партия обезличенных корпоративных карточек, которые мы будем выдавать по требованию физлицам, являющимся нашими клиентами-ИП. В итоге клиенты из числа ИП смогут перечислять средства на эти карточки и снимать наличные деньги. Но этой карточкой нельзя будет как физлицу рассчитываться за какие-то услуги. Все платежи по этой карте будут считаться как расчеты ИП

Что будет с работниками банка?

— Обсуждается вопрос по обслуживанию карточек других банков. Сотрудники остаются. Вопрос — с сотрудниками, которые занимались техническим обслуживанием. Но там не так много людей, мы планируем их трудоустроить на другие места.

Что делать клиентам банка, которые сейчас за границей?

— Клиенты, которые сейчас находятся за границей и не смогут вернуться в Беларусь до 26 июня, могут попросить родственников или доверенных лиц получить бесплатно неперсонифицированные платежные карточки в БСБ Банке. Для этого не нужно нотариально заверенные документы.

Для получения неперсонифицированной карточки доверенному лицу необходимо обратиться в отделение БСБ Банка. При себе следует иметь паспорт. Карты есть в наличии и выдаются бесплатно.

Затем доверенному нужно сообщить реквизиты пластиковой карты лицу, которое находится за границей, и это лицо может через мобильный банкинг или через интернет-банк сделать перевод на эту обезличенную карту доверенного лица. После этого доверенное лицо может снять деньги в кассах или банкоматах нашего банка или банка-партнера. При этом комиссия при таких операциях банком не взимается.

Не будет ли проблем при расчете за границей карточками БСБ Банка?

— До 25 июня карточки работают в обычном режиме. Но с 26 июня карточки будут заблокированы, люди не смогут ими рассчитываться. Мы сейчас уведомляем клиентов. Но некоторые не пользуются за границей роумингом, им просто не доходят уведомления.

Что намерен делать БСБ Банк в ближайшее время?

— Наша задача № 1 — раздать деньги физлицам до 26 июня, обеспечить максимально комфортные условия для клиентов, чтобы им пришлось делать минимум лишних движений. После перевода остатков денег в Банк Москва-Минск мы будем работать в обычном режиме с ИП и юрлицами. Конечно, из-за этого ажиотажа мы ожидаем некоторого оттока клиентов, некоторые банки начали переманивать клиентов, но есть предложения банков по обслуживанию совместного карточного продукта. Мы сейчас рассматриваем эти предложения.