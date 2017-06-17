В Гомеле пытались проникнуть в квартиру родителей героя Михаила Жизневского 5 17.06.2017, 9:29

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Михаил Жизневский

Фото: gomel.today

Родители героя передали «Золотую Звезду» сына на хранение в банк.

Родители Героя Украины Михаила Жизневского, которые получили «Золотую Звезду» из рук украинского президента Петра Порошенко и привезли в Гомель, решили передать награду сына на хранение в один из банков областного центра.

«Когда мы были в Киеве, злоумышленники пытались залезть в квартиру, - рассказала «Радыё Свабода» мать героя Нина Жизневская. - Хорошо, что дочь Наташа оставалась дома. Она также должна была ехать с нами в Украину, но осталась дома, так как неожиданно заболела. И вот в понедельник поздно вечером, когда она сидела за компьютером, зазвонил домофон. Она не подходила. Предполагала так: если это знакомые, то свяжутся через мобильник. Домофон замолчал, и вскоре дочь услышала, что в замочную скважину кто шуршал ключом или отмычкой. Наташа быстро подошла к двери и громко спросила: «Кому там не спится?» По ту сторону все стихло».

Фото: svaboda.org

Нина Васильевна и Михаил Петрович не исключают, что какой-то злоумышленник должен был забраться в квартиру. Алмазов и других ценностей в семье нет, только награды погибшего на Майдане сына - орден Героев Небесной Сотни, персональный знак «Почетный киевлянин» и награды общественных и политических организаций Украины.

«Когда Наташа рассказала нам об этом происшествии, то на семейном совете мы и решили перестраховаться, так как привезли из Киева сыновнюю «Золотую Звезду» и орден к ней. Поехали сегодня в банк, завели там ячейку в хранилище и оставили в ней на сохранение все Мишины награды. Так будет спокойнее», - говорит Нина Васильевна, мать героя Украины.