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Три бара на Зыбицкой будут работать до 11-ти вечера

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  • 17.06.2017, 10:12
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Администрация Центрального района Минска не сдержала слово.

Минские власти ограничили время работы трех баров на тусовочной улице Зыбицкой. "Депо#2", "DIY" и спортивный бар "4-4-2" теперь имеют право работать только до 23:00. Об этом на своей странице в Facebook написал директор "4-4-2" Макс Старцев.

По его словам, 14 июня в администрации Центрального района Минска состоялось совещание, на которое пригласили руководителей развлекательных заведений с улицы Зыбицкой. "Помимо прочего, прозвучало высказывание: "Никто не собирается ограничивать вам режим работы! Мы призываем всех сплотиться и вместе поддерживать аккуратность и порядок на главной барной улице Минска!" — рассказывает Старцев.

Однако не прошло и трех дней, как время работы трех баров, расположенных в здании по Зыбицкой, 6, было официально ограничено. "Если кратко, формулировка всего этого звучит так: "За последнее время на всей улице зафиксировано определенное количество правонарушений. Порядка трети из них зарегистрированы на территории около "Депо#2", "DIY" и "4-4-2". Поэтому эти три заведения теперь будут работать до 23:00", — продолжает ресторатор.

По его словам, на территории "4-4-2" не произошло ни одного правонарушения, сотрудники бара ни разу не нажимали тревожную кнопку. Поэтому ответственность за то, что происходит "где-то у реки" (вход в "4-4-2" выходит к Свислочи) бар нести не должен.

Власти начали пристально присматриваться к улице Зыбицкой после того, как Центральный район Минска возглавил бывший замглавы администрации Лукашенко Игорь Бузовский. Он же недавно выступил за снос послевоенной застройки в столичном районе Осмоловка, назвав двухэтажные домики "коробками".


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