На Брестчине власти оставили сельчан без школы, магазина и больницы 2 17.06.2017, 10:38

5,888

Военные просто запретили ездить через мост.

Мост, что соединял две деревни на Брестчине, Ставы и Огородники, признали опасным и запретили аутом по ним ездить, сообщает «Белсат».

Пока там можно ходить пешком, но местные власти пообещали демонтировать конструкцию в течение месяца-двух. Что же делать местным жителям? Например, церковь есть только в Огородниках, а школа, магазин и медпункт - только в Ставах.

Местные чиновники об этой проблеме знают, но сделать ничего не могут

Мост - на балансе пограничной группы «Брест». Закрывают же его - по распоряжению командира пограничного отряда подполковника Игоря Гутника.

«Со стороны пограничников никаких предложений не было, у них идет благоустройство белорусско-украинской границе, все средства идут туда. Мы на всех уровнях пытаемся сдвинуть эту ситуацию, ну, на баланс списанный мост, кому его передать? Кто его примет?», - делится Виктор Полещук, председатель Волчинского сельсовета.

Пограничники только пожимают плечами

По словам настоятеля церкви отца Василия, полковник Игорь Гутник лично пообещал ему перед демонтажем передать мост на баланс минимум районных властей, чтобы те нашли возможность его отремонтировать, но похоже, что слова остаются только словами.