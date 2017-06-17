«Это начало настоящих перемен, точка невозврата пройдена» 1 17.06.2017, 10:55

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Фото: «Радыё Свабода»

Начальники среднего звена готовы бунтовать против режима и обращаются в независимый профсоюз за помощью.

После ролика Максима Филипповича в профсоюз РЭП начали обращаться не только обычные работники, но и среднее начальство. Об этом в «Фейсбуке» рассказал юрист профсоюза Леонид Судаленко.

Видео просмотрели около четырех с половиной тысяч человек, после чего в профсоюз за правовой помощью начали обращаться те, для кого это раньше это было не свойственно: руководители среднего уровня. Леонид Судаленко связывает эти обращения именно с появлением видео Максима Филипповича.

«Видно, я начинаю понимать, почему власть набросилась на Максима Филипповича, который неделю назад записал видео о работе независимого профсоюза РЭП в регионе. После этого ко мне в течение последних дней пришли даже не простые «работяги», как обычно, а среднее начальство. И хотя они пока не готовы говорить на камеру о беспределе на своих предприятиях и учреждениях, но уже не хотят молчать и находятся на грани!

Председатель сельсовета ищет советы от беспредела вышестоящих чинов, специалист среднего уровня крупной торговой сети рассказывает, как вынужден сидеть около канализации и сплавлять туда молоко в связи с истечением сроков хранения, и не только. То, что пришлось слушать от представителей охраны здоровья, вообще не укладывается в здравый смысл: полный беспредел.

И это говорят уже люди, которые еще вчера, по их же показаниям, возглавляли местные БРСМы, инициативные группы сами знаете кого, собирали в его пользу подписи, фальсифицировали, в чем также признаются. Сейчас в одном медицинском учреждении сокращают специалиста с 25-ти летним стажем, которая, по ее словам, призвала главного врача к одному: чтобы он относился ко всем работникам на равных условиях! Женщина, которая имеет личную благодарность от сами знаете кого за активный сбор подписей, говорит, что будет готова записать видеообращение даже к Лукашенко.

Мне кажется, что это начало, точка невозврата пройдена! Нужно разговаривать с людьми на их языке, как это делает Максим, и люди обязательно услышат!»