«Еще немного – и режим Лукашенко сметут его же милиционеры и чиновники» 2 17.06.2017, 11:25

Фото: EPA

Западу надо быть более решительным по отношению к белорусскому диктатору.

Кандидат экономических наук Маргарита Акулич объяснила, почему она выступает с требованием к МВФ не давать Беларуси кредит.

Своим мнением экономист поделилась на страницах («Белгазеты» http://www.belgazeta.by/ru/1100/topic_week/34886/):

«Если получения кредита режим не добьется, быстрее захотят его смести те же милиционеры и чиновники»

- С моей точки зрения, «состриг» денег с населения при получении кредита будет происходить так же, причем не меньший, тем более что это частично предусмотрено условиями кредитования. Он будет, возможно, в краткосрочном периоде более щадящим, чем при неполучении кредита. Однако если говорить о долгосрочном периоде, этот «состриг» при получении кредита многократно увеличится. Потому что Александр Лукашенко благодаря кредиту сможет еще какое-то время не идти на осуществление реальных экономических реформ и сорить деньгами, вкладывая их в неэффективные и даже абсолютно не нужные народу проекты. Уже видно из опыта, что он на самом деле не выполняет требований МВФ, связанных с реформированием экономики. Он большей частью занимается, насколько я понимаю, только созданием видимости этого. Сейчас от России не будет такой помощи, как прежде. За какую-то менее существенную, чем прежде, помощь власть станет платить все более и более высокую цену. Без таких реформ и существенной помощи от России положение граждан в будущем, несомненно, серьезно ухудшится.

Граждане, я полагаю, станут уезжать за рубеж на работу, как при наличии кредита, так и при его отсутствии. Кто понимает, что Лукашенко и его режим при любом раскладе ведет страну к краху, уедут по возможности — эти возможности многие сегодня активно ищут. Получение кредита и очень кратковременное улучшение жизни белорусов, мне кажется, не убедит большинство граждан, настроенных ехать сейчас, не реализовывать свои планы. Те, кто решил сегодня ехать, завтра, скорее всего, уедут, даже несмотря на какое-то кратковременное улучшение.

Допустим, не уедут милиционеры и чиновники. Что это даст стране? Что это даст экономике? Что это даст народу? А если получения кредита режим не добьется, быстрее захотят его смести те же милиционеры и чиновники. Потому что не будет денег у Лукашенко на чиновников и милицию. Значит, шанс сметания режима увеличится, его реализация гипотетически приблизится».

«Западу нужно стать менее трусливым в оценке Лукашенко и его режима»

- Я считаю, что контакты сворачивать нельзя ни в коем случае. Однако это не означает, что международным организациям надо беспрекословно идти навстречу режиму Лукашенко и выполнять его условия. Можно каким-то образом помогать, увеличивая гарантии того, что выделяемая помощь пойдет на улучшение положения народа, а не чиновников и режима (к примеру, помощь по развитию социального предпринимательства). Но при этом четко ставить жесткие условия, в том числе политического плана. Особенно, если речь идет о существенной помощи, включая передачу передовых технологий. Думаю, это важно не только для белорусов, но и для Запада.

При этом, я полагаю, Западу нужно стать менее трусливым и более реалистичным с точки зрения оценки Лукашенко и его режима, в том числе в отношении его влияния на позиции и действия Москвы - это влияние, мне кажется, Запад сильно преувеличивает. Западу, кроме того, нужно более принципиально относиться к деятельности международных организаций, у сотрудников которых зачастую, пожалуй, имеются собственные корыстные интересы. МВФ, думаю, не исключение.

Я за то, чтобы МВФ как можно дольше продолжал переговоры с официальным Минском, заставляя его соглашаться с его жесткими условиями, касающимися как экономических преобразований, так и демократических свобод, не предоставляя кредит до тех пор, пока не будет согласия. И мне представляется, что чем дольше согласия Минска не будет, тем лучше — формальное согласие официального Минска зачастую сильно расходится с его реальными шагами. Я за то, чтобы переговоры эти длились практически бесконечно и непрерывно.