Лукашенко: Сегодня играю в хоккей, завтра рублю дрова, а послезавтра кошу траву 4 17.06.2017, 12:23

Диктатор пожаловался на «нечеловеческий» отдых.

«У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать», – сказал Александр Лукашенко, передает его пресс-служба.

Он подчеркнул, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в «решении важных вопросов».

Что касается отдыха, Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море.

«Отдых - это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», - отметил диктатор.

Напомним, Лукашенко регулярно подозревают в неофициальных отпусках за счет налогоплательщиков, когда при поездках в зарубежные страны он исчезает из информационного пространства.

Замечено странное совпадение: как только у его младшего сына наступают каникулы, у правителя сразу появляются «важные дела» с партнерами у моря.