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Жители Верхнедвинщины поймали Лукашенко на лжи

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  • 17.06.2017, 19:48
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Многодетные семьи вновь оказались обмануты.

Четыре часа вместо двух сегодня длился прием граждан, который в Верхнедвинском районе проводила глава администрации Лукашенко Наталья Качанова. Как позже признала сама чиновница, одной из главных проблем, с которой пришли люди – обеспечение жильем многодетных семей, пишет belaruspartisan.org.

Все помнят, как Александр Лукашенко агитировал рожать много детей. «Двое ваших, третий - мой», – клялся он помогать многодетным семьям всем и особенно – жильем. Но по обыкновению обещания не выполнил.

В том же Верхнедвинском районе жилье для многодетных семей не строится уже несколько лет. Люди до Лукашенко дойти не могут, чтобы потребовать выполнения обещаний, поэтому пришли хотя бы к Качановой.

Увы, чиновница ничем не обнадежила и даже нивелировала слова главы государства, заявив, что неправильно было бы в решении проблемы обеспечения жильем уповать только на государство. "Если говорить о небольших городах, то здесь сегодня есть возможность выделить земельный участок для многодетных семей. Его готовы предоставить, есть кредитные ресурсы, но семьи не могут строить, потому что, к примеру, кто-то не работает, - сказала она. - Не только государство должно позаботиться о многодетных семьях, но и сами люди должны принимать меры".


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