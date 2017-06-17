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Лукашенко кормит белорусов радиацией и готовит новый Чернобыль

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  • 17.06.2017, 21:27

Некомпетентность диктатора может дорого стоить простым белорусам.

Продукты чистые, несмотря на радиационное загрязнение земель. Лукашенко радуется, что пострадавшие от чернобыльской аварии территории быстро возвращаются в обиход. И, как следует из поездки Лукашенко в Хойникский район, возможно и дальнейшее освоение загрязненных радиацией территорий, пишет «Белсат».

«Нам нужно еще раз заняться этой проблемой и с учетом 30-ти лет опыта, принять решение по этим территориям», - отметил Александр Лукашенко.

«Они же сидят в Минске, людей надо запугать!», - добавил глава Беларуси о экологов, которые бьют тревогу.

Экологи пытаются не запугать, а просто быть бдительными.

Однако, спустя 31 год после катастрофы получить на загрязненных территориях чистую от радионуклидов продукцию можно.

«Там сегодня и не сегодня, а уже десятки последних лет применяются специальные технологии, повышенное использование минеральных удобрений и специальные агротехнические приемы», - успокаивает радиобиологом Виктор Хомич, кандидат биологических наук.

А вот обычное хозяйствование на загрязненных территориях может нести опасность, утверждает ученый. Как пример, в прошлом году журналист «Associated Press» обнаружил в молоке из Хойникской фермы стронций.

О новых ядерные вызовы говорили и в столице.

Сегодня здесь закончилась международная сессия Конвенции Эспоо. По соглашению 91-го года, оценка потенциально опасных проектов проходит не только внутри государства, но и в соседних странах. И в нарушении этого принципа официальный Вильнюс обвиняет Минск при строительстве Островецкой АЭС.

«Как можно строить атомную станцию - ну хорошо, назло соседям - на грани, я понимаю, - но как можно строить станцию в самой чистой части Беларуси?», - недоумевает Раса Навицкиене, общественная активистка из Литвы.

Накануне Сейм Литвы признал БелАЭС угрозой национальной безопасности.

На этой сессии договориться о спорном вопросе БелАЭС не удалось. К нему вернутся не ранее чем через год.

«Беларусь в этом смысле выступила очень активной стороной на правах хозяина, трудно спорить с хозяином на территории хозяина. Это еще один из факторов, почему решение перенесли », - поясняет Татьяна Новикова с Белорусского антиядерной кампании.

При том, что нарушения Минском конвенции, говорит Новикова, очевидны уже сейчас: с Литвой не согласовали выбранной площадки, не было и диалога с гражданским обществом нашей соседки.

Репутацию белорусского проекта сильно попортили и многие инциденты.

Во время стройки обвалили корпуса реактора, погибший по крайней мере 3 человека. Маловероятно, что накал вокруг проекта утихнет после запуска первого реактора, запланированного на 2019-й год.


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