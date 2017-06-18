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Редкие летучие мыши поселились в казармах Брестской крепости

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  • 18.06.2017, 8:49
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Средиземноморский нетопырь обитает в Испании, Италии, на севере Африки, а теперь и на юго-западе Беларуси.

Ученые впервые обнаружили многочисленное поселение — около десятка материнских колоний. Теперь вид внесут в официальный реестр обитающих в Беларуси животных, сообщает телеканал ОНТ.

По словам специалистов, средиземноморский нетопырь — одна из самых маленьких разновидностей летучих мышей. Длина его тела составляет не больше пяти сантиметров. Зверек любит теплый влажный климат, предпочитает селиться рядом с людьми.

Для человека летучие мыши безопасны. Увидеть новых жителей цитадели можно после заката. Правда, точное место обитания крылатых ученые не называют. Повышенное внимание туристов может их отпугнуть.


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