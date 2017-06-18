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Уголовное дело против активистов «Европейской Беларуси» прекращено

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  • 18.06.2017, 10:15
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Андрей Шарендо и Полина Шарендо-Панасюк

Уголовное преследование Андрея и Полины Шарендо по сфабрикованному властями делу об «оскорблении» Лукашенко в Бресте прекращено.

Об этом стало известно вечером 17 июня.

Как сообщили активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь» сайту Charter97.org, вчера они получили уведомление из Управление Следственного комитета по Брестской области.

В документе за подписью следователя по ОВД первого следственного отделения майора юстиции E.A. Тиханович сообщается, что согласно п.2 ч.1 ст.29 и ч.2 ст.250 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в отношении Андрея Шарендо и его супруги Полины Панасюк-Шарендо прекращено преследование по уголовному делу, возбужденному за вывешивание в Бресте транспаранта «Лукашенко, ты урод! Хватит грабить наш народ!».

«Дело были вынуждены закрыть. Оно абсолютно бездоказательное, свидетель вообще «липовый». Плюс сейчас власти пытаются создать благостную картинку перед приездом в Минск европейских министров. Сейчас нам всем надо концентрироваться на освобождении других политзаключенных. Одним из таких проявлений солидарности может стать акция 22 июня в Минске», - сказала Charter97.org Полина Панасюк-Шарендо.


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