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Мутко предложил «завезти марихуанки» на ЧМ-2018 в России

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  • 18.06.2017, 12:43
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ВИТАЛИЙ МУТКО

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко «пошутил» о подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России.

Он предложил «завезти марихуанки» для представителей сборной Нидерландов, передает Интерфакс.

«Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018 - ИФ). Ну, а вы начинайте (подготовку - ИФ). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются», - сказал Мутко на внеочередной конференции Российского футбольного союза в Петербурге в воскресенье.

Так глава РФС ответил на вопрос одного из участников конференции, который обратил внимание на то, Ульяновская область, как и другие регионы РФ готовятся к приему команд-участниц ЧМ-2018.


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