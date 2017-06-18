закрыть
18 июня 2017, воскресенье, 17:15
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Футбольные матчи могут сократить до 60 минут чистого времени

4
  • 18.06.2017, 13:34
  • 2,469

IFAB разрабатывает новую стратегию под названием «Play Fair!» («Играй честно!»).

IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, занимающаяся регулированием правил игры в футбол) разработал новую стратегию под названием «Play Fair!» («Играй честно!»), направленную на повышение зрелищности футбольных матчей.

Предлагается, в частности, сократить время игры с 90 минут «грязного» времени до 60 минут чистого – с остановками секундомера во время пауз, как это происходит, к примеру, в хоккее и баскетболе.

Кроме того, IFAB предлагает назначать пенальти вместо свободного удара в случаях, когда вратарь берет мяч в руки в штрафной площади после паса ногой от своего игрока.

Еще одна из идей — удалять футболиста, который умышленно забивает гол рукой или отбивает мяч на линии ворот. Если игрок выбивает мяч рукой из пустых ворот, то предлагается засчитывать гол.


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?