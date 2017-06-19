Как поправки в закон об автоперевозках отразятся на работе такси 19.06.2017, 13:11

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Нововведения вызывают больше вопросов, чем ответов.

На прошлой неделе «депутаты» приняли во втором чтении поправки в закон об автоперевозках. О том, как это отразится на работе всех служб такси, tut.by

Виталий работает в такси более пяти лет, сегодня он владелец небольшой фирмы, работающей как партнер с «Такси Алмаз 7788». Сам мужчина также работает таксистом, вместе с ним в фирме — еще три человека.

— Эти поправки в закон об автоперевозках для нас ничего не меняют. Хуже будет Uber, у них появятся дополнительные затраты, по новому закону их приравняли к нам: желтые номера, техосмотр раз в полгода, страховка 160 евро. Ни один водитель, работающий в Uber, не пойдет на такие траты, ведь люди там в основном на подработке.

У директора службы такси «135» Олега Радкевича изменения в закон об автомобильных перевозках вызывают больше вопросов, чем ответов.

— Например, отнесут ли Uber к такси? Если да, то машины они должны будут оформить по определенному стандарту, предъявляемому к автомобилям такси. Но смогут ли они находиться на стоянках, если клиенты их вызывают только через приложение? Возможно, эти нюансы повлекут за собой появление двух видов такси.

Олег Радченко отметил, что его служба давно хотела работать через приложение, как Uber, но для таких операций, которые делают они (вызов автомобиля через приложение и безналичный расчет. — прим.), нужна специальная лицензия, так как эта деятельность относится к расчетно-кассовой.

— Но все равно, электронные приложения не убьют диспетчерские службы. Они умрут только тогда, когда люди перестанут звонить по телефону, чтобы вызвать такси. Человеку часто нужна конкретная машина, заказ в определенное место и еще много разных нюансов, которые можно объяснить только диспетчеру.

— Я думаю, в связи с изменениями в законе об автомобильных перевозках ничего страшного для нас не произойдет, — убежден руководитель службы «152» Юрий Сидоренко. — Закон будет един для всех, а не только для Uber или Yandex. У всех диспетчерских служб есть электронные приложения. Например, у нас оно уже около восьми лет. Только у нас приложение не было привязано к банковским картам, поэтому и возможности безналичного расчета при такой перевозке тоже не было. Но если благодаря изменению, мы сможем это делать, то вряд ли потеряем диспетчерскую службу. Уверен, одновременно будут применяться и цифровые технологии и традиционное оформление вызова такси по телефону.

Поправки в закон «Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках», депутаты приняли на минувшей неделе.

Существенное внимание в проекте закона уделяется вопросу перевозки пассажиров автомобилями-такси, в частности речь шла о платформах Uber и с ней схожих. В частности, «депутаты» предлагали прописать общие правила для всех служб, которые вместо реального диспетчера используют мобильные приложения и другие способы заказа машины. Нормы законопроекта в этой сфере были доработаны ко второму чтению.