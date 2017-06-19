Брестский герой-афганец заставил власти считаться с национальным флагом 5 19.06.2017, 13:53

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Против Александра Сахарука прекращено административное дело.

Ветеран-афганец из Бреста получил сообщение из отдела милиции Ленинского района Бреста, что административное дело за героически поднятый бело-красно-белый флаг на официальном мероприятии 9 мая против него прекращено, передает «Радыё Рацыя».

Но этого дела вообще не должно было быть, считает Александр Сахарук:

- Меня незаконно задержали, незаконно сопроводили в изолятор временного содержания. Моя семья не знала, где я, никто не сообщил. На работе у меня тоже были проблемы, я чуть выбил справку из наших органов, на которые я тоже работаю и плачу налоги как гражданин. А меня за наш исторический флаг - в каталажку.

9 мая Александр Сахарук был задержан в Бресте, когда во время шествия в честь Дня Победы поднял бело-красно-белый флаг. Более суток он провел в изоляторе временного содержания. Флаг конфисковали, но после экспертизы вернули.