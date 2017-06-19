В Бресте люди в гражданском брутально задержали водителя и пассажиров авто 2 19.06.2017, 14:59

У машины разбили стекло, а всех находящихся в ней вытащили и уложили лицом на землю.

15 июня 2017 года после обеда на ул. Папанина в Бресте случайные свидетели могли наблюдать необычную и нехарактерную для нашего спокойного города картину, пишет местное издание virtualbrest.by.

Три автомобиля "зажали" четвертый в "коробку", принудительно остановили, затем из них выскочили крепкие парни, разбили стекло у четвертой машины, оттуда вывели двух мужчин и двух женщин, уложили их лицом на землю в наручниках. В таком положении четверка провела довольно долгое время.

Все происходило прямо под окнами общежития, поэтому неудивительно, что очевидцев оказалось немало. Мы поговорили с разными людьми, и передаем вам только то, что подтвердили несколько рассказчиков.

Итак, задержание производилось на гражданских автомобилях сотрудниками правоохранительных органов. При этом, сразу после того, как все было завершено, крепкие парни обратили внимание на тех, кто стал снимать происходящее на мобильные телефоны. Ведь изначально люди предположили, что это какие-то "разборки" в стиле 90-х, все так и выглядело со стороны. В результате у всех, кто снимал видео или фото отобрали телефоны.

Все, кто лишился своей техники, говорят, что им не показали никаких удостоверений, и даже не представились, просто забрали телефоны из рук. В дальнейшем, под контролем, при условии удаления фото и видео телефоны вернули. Обратили внимание даже на таксиста, который стоял недалеко и общался по телефону, так как показалось, что он тоже снимал все происходящее на камеру. Случайных пешеходов отправляли обходить на другую сторону улицы, на вопросы особо не отвечали. Однако, по действиям неизвестных было понятно - свои, родные, наша милиция!

В том смысле, конечно, что после задержания стали проводиться определенные следственные действия - привлекались понятые, велась фото- и видеосъемка процесса обыска, все протоколировалось и заполнялись необходимые в таких случаях документы. К слову, женщин не стали досматривать (кроме личных вещей), так как на месте не оказалось сотрудников женского пола, пришлось отвезти задержанных в отделение, где и продолжился обыск. Мужчинам повезло меньше, над ними был проведен весь комплекс необходимых в подобных ситуациях действий. В дальнейшем им сделали "капюшоны" из верхней одежды, вероятно, чтобы они не могли увидеть лица оперативных работников.

Что случилось на ул. Папанина в Бресте? Версии, факты, свидетельства очевидцев Что натворили эти бедняги? Все сходятся в одном - задерживалась группа, которая предположительно могла иметь отношения к торговле наркотиками. Перед самым моментом задержания из автомобиля выбросили пакет (его позже обнаружили и изъяли для экспертизы). В самом автомобиле были кусты мака, с корнями и без. По версии задержанных - они подобрали женщин, и решили их подвезти, при этом они попросили вырвать пару кустов мака. У очевидцев сложилось мнение, что оперативников интересовали именно женщины, а мужчины оказались в "замесе" случайно. Впрочем, по итогу забрали всех. Кроме того, что можно было определить "на глаз", в машине нашли пакет с неизвестными таблетками, задержанные мужчины утверждали, что это просто БАД-ы, но их конечно тоже отправили на экспертизу.

Кстати, некоторые утверждают, что машину "вели" по городу около 2-х часов, и выбрали место для задержания потише и поспокойнее. Улица Папанина действительно мало посещается пешеходами, и удобна для блокирования действий подозреваемых. Им сложно избавиться от улик. У сотрудников были только несколько мгновений для принятия решения - брать или не брать. А может быть, улики оказались не столь значительными, как того ожидали оперативники.

В процессе самого задержания пришлось разбить заднее стекло автомобиля со стороны водителя. По всей видимости, это сделал один из сотрудников рукой, так как в последствии он на некоторое время уехал, и вернулся с обработанными ранами. В отличии от него, одному из задержанных мужчин не так повезло. У него лицо, голова и верхняя часть тела были в крови и осколках разбитого стекла.

Кто-то из сердобольных жильцов общежития предложил оказать на месте медицинскую помощь - как минимум обработать раны, но сделать это не дали, мол, не положено. Обещали оказать всю необходимую помощь после доставки в участок. Правда, потом все же разрешили вытереть кровь каким-то полотенцем.

К слову, мужчины все время были в наручниках, а для женщин сделали поблажку - они просто держали руки за спиной, а позже им даже разрешили встать и отдохнуть около забора под присмотром.