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Польша передала Венгрии председательство в Вышеградской группе

  • 19.06.2017, 22:20

Спустя год председательства в Вышеградской группе Польша передала эту функцию Венгрии.

В ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Королевском замке в Варшаве, глава польского правительства Беата Шидло подчеркнула, что во время председательства Польши голос Вышеградской группы был слышен во всем Европейском союзе, передает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши отметила, что между членами Вышеградской группы существуют естественные различия во мнениях по некоторым вопросам, однако, их объединяет забота о судьбах граждан всего региона.

Официальный переход функции председательства в Вышеградской группе состоится 1 июля.

Вышеградская группа включает в себя Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию.

Фото: PAP/Leszek Szymański

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