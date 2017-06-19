Польша передала Венгрии председательство в Вышеградской группе 19.06.2017, 22:20

Спустя год председательства в Вышеградской группе Польша передала эту функцию Венгрии.

В ходе торжественной церемонии, которая состоялась в Королевском замке в Варшаве, глава польского правительства Беата Шидло подчеркнула, что во время председательства Польши голос Вышеградской группы был слышен во всем Европейском союзе, передает «Радио Польша».

Премьер-министр Польши отметила, что между членами Вышеградской группы существуют естественные различия во мнениях по некоторым вопросам, однако, их объединяет забота о судьбах граждан всего региона.

Официальный переход функции председательства в Вышеградской группе состоится 1 июля.

Вышеградская группа включает в себя Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию.