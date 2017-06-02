К семье активистов «Европейской Беларуси» в Бресте пришли из органов опеки детей 2.06.2017, 7:57

Социальных педагогов во время визита сопровождала милиция.

К активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полине и Андрею Шарендо пришла милиция и работники органов опеки над детьми. Незваные гости проверяли, как активисты растят двоих детей, сообщает «Белсат».

Активистов сделали подозреваемыми по уголовному делу

«Они не хотят расследовать это дело, а фактически назначают подозреваемых. Причем первой, кого они назначили подозреваемой, - это моя жена, которая большую часть своего времени проводит с детьми», - отметил Андрей Шерендо.

Уголовное дело заведено якобы по факту «оскорбления Лукашенко». Основанием стала растяжка, появившаяся в Бресте в феврале. Как говорит семья Шарендо, никакого отношения к ее вывешивания они не имели. Но доказать это будет трудно, так как в деле, по словам активистов, появился странный свидетель.

«Он каким-то чудесным образом опознал меня и мужа, в качестве тех людей, которые сначала вывесили эту растяжку, а после ее фотографировали», - рассказала Полина Шерендо.

Как дело отразится на детях активистов?

Пока неясно. Это очередной за последнее время случай давления на оппозиционеров через их детей. Как стало известно в марте, у гомельской журналистки «Белсата» угрожают забрать сына в интернат, в случае, если та не прекратит своей деятельности. За освещение протестов вокруг декрета № 3 ее несколько раз наказывали крупными штрафами. Семью Ларисы Щиряковой могут зачислить в социально опасные, что может привести к изъятию ребенка.

Накануне Дня Воли милиция жестоко избила и задержала общественного деятеля и политолога Алеся Логвинца. На основании свидетельств омоновцев его наказали административным арестом. Вскоре в его квартире появились социальные педагоги из 218-й школы Минска. Они пришли проверить, в каких условиях растет маленький сын активиста.

Сколько таких ситуаций, посчитать сложно

Официальная статистика отсутствует. Некоторые люди боятся говорить о таком вслух. Известно, что в такой случаях наиболее страдают дети.

Учреждения образования и опеки стали в Беларуси одним из способов давления на несогласных с системой. В этом процессе используется декрет № 18. Согласно документу, суды обязаны информировать органы опеки о некоторых случаях приговоров за административные нарушения родителей. Декрет предусматривает шесть статей. Среди которых - умышленное причинение телесных повреждений, алкогольное опьянение, проституция. Отметим, что участие в несанкционированных мероприятиях или нарушение закона о СМИ здесь не предусматриваются.

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что дети, как и их родители, в любую минуту могут стать жертвами репрессивной системы.