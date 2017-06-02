Налоговая: Декрет о «тунеядцах» никто не отменял 30 2.06.2017, 8:54

7,087

Фото: svaboda.org

Деньги «тунеядцам» возвращать не собираются, грабительский декрет №3 продолжает работать.

Еще 9 марта Лукашенко пообещал, что законопослушным «тунеядцем» вернут уплаченные деньги. Однако юридически декрет № 3 продолжает работать, а как возвращать деньги за налог на «тунеядцев» в налоговых инспекциях не знают.

«Может, в 2018 году вернем деньги»

9 марта 2017 года, когда по Беларуси прокатилась волна протестов против декрета № 3, Александр Лукашенко приостановил спорный закон. Точнее, поручил не собирать налог в течение года. Также он пообещал вернуть деньги тем «тунеядцем», что пошли работать.

Марш «недармаедаў» у Воршы

«Кто оплатил в 2016 году, пойдет в зачет 2017 года, когда он не будет работать. Если он поступит на работу, мы из бюджета по его требованию вернем эти деньги», - говорил Лукашенко.

На самом деле, вернуть уплаченные за «налог на тунеядцев» деньги сегодня невозможно. Ни постановлений, ни законов, никаких документов на этот счет не существует. Немногие случаи, когда люди пытались получить обратно уплачен налог, закончились ничем.

Об одном таком случае «Радыё Свабода» рассказал Леонид Судаленко, правозащитник и правовой инспектор профсоюза РЭП из Гомеля. К Судаленко обратилась женщина, которая заплатила налог, а после заявления Лукашенко попыталась вернуть его.

«Я помогал ей готовить обращение в налоговую инспекцию, - говорит Судаленко. - Ей что-то невразумительное там сказали. Что сейчас схемы возвращения нет. Если она будет разработана, то в 2018 году они вернут деньги».

Леанід Судаленка

При том, что налог оплатили более 40 тысяч человек, очень немногие пытались вернуть уплаченные деньги. А в суд вообще никто не обращался.

«Люди, что заплатили налог - это не бойцы, - говорит Судаленко. - Они не пойдут судиться. Если бы найти человека бойцовского характера, который бы согласился пойти в суд и потребовал от налоговой те деньги, я бы с удовольствием взялся за такой кейс. Но нет таких людей».

Властям лучше забыть этот декрет

Леонид Судаленко помогал обжаловать декрет № 3 многим жителям Гомельской области. Он говорит что изменений в законодательстве не было: был только устный приказ Александр Лукашенко.

«Декрет действует в том виде, что и в январе, когда налоговые направляли «письма счастья», - говорит правозащитник. - Они не норму закона выполняют, а то, что сказал автор декрета».

Пратэст супраць Дэкрэту № 3 у Бабруйску

Эту информацию подтверждают в Министерстве по налогам и сборам. На вопрос, как вернуть уплаченные по декрету деньги, на горячей линии министерства отвечают, что это невозможно.

«Ничего не было приостановлено, декрет действует на настоящее время, - объясняет консультант. - Пока нет возможности вернуть, потому что у нас нет документов, на основании которых возвращать деньги. Создана рабочая группа, которая рассматривает варианты, как возвращать денежные средства, которые ранее заплативших. Они готовят проект».

На самом деле не только проект, но и поправки в декрет должны были быть готовы к концу марта. Именно в такой срок Лукашенко поручал «депутатам национального собрания» переработать закон. И только 16 мая правительство создало межведомственную рабочую группу, чтобы разработать новую концепцию декрета № 3.

«Перспективы декрета? Говорил тогда и сейчас говорю: власть слила этот декрет в унитаз, и больше она к нему не вернется в том виде, в котором он существовал, - говорит Судаленко. - По-моему, лучше забыть его и создать новый документ».

Как вариант он приводит идею страховой медицины. Смысл ее в том, что бесплатно попасть в поликлинику или больницу может только тот человек, который имеет карточку страховых взносов.

«Такая цивилизованная форма существует в Европе», - говорит Судаленко.

До конца года есть время

До 20 февраля налог должны заплатить те, кто работал менее 183 дней в 2015 году. Раз декрет продолжает действовать без изменений, значит должны готовиться списки «тунеядцев» 2016 года. Но подсчитывают ли их, так и не понятно.

16 траўня Ўрад стварыў камісію, каб перарабіць дэкрэт

В районных налоговых инспекциях отказываются отвечать, готовят ли список прошлогодних «тунеядцев». Также, такой информации не удалось получить и в самом Министерстве по налогам и сборам.

«По этому вопросу я вам ничего сказать не могу, - ответили в пресс-службе министерства. - Декрет действует. Его никто не отменял. Что касается изменений - это Министерство труда и социальной защиты населения. Все, что декретом предписано, мы выполняем, как администраторы. Но мы не методологи декрета».

В свою очередь, Министерство труда и социальной защиты, наоборот, советует обращаться к налоговикам.

«Информацию собираем не мы, а налоговики, - сказала Ольга Штин, пресс-секретарь министерства труда и социальной защиты. - В настоящее время проводится работа над концепцией. Приходят предложения от граждан: нам и звонят, и пишут. До конца года еще есть время, и мы работаем».