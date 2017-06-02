Видеохит: 12-летняя американка покорила жюри шоу талантов 2 2.06.2017, 9:42

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Выступление девочки настолько впечатлило жюри, что ее отправили прямо в полуфинал конкурса.

Двенадцатилетняя чревовещательница Дарси Линн Фармер спела со своим игрушечным кроликом Петунией на сцене популярного американского телешоу Americaʼs Got Talent. Выступление девочки настолько впечатлило жюри, что Дарси Линн отправили прямо в полуфинал конкурса, сообщает segodnya.ua.

Перед выступлением девочка рассказала организаторам, что занялась чревовещанием, чтобы преодолеть стеснительность. На сцене вместе со своей игрушкой она исполнила знаменитую композицию Summertime композитора Джорджа Гершвина. Видео с выступлением Дарси Линн, выложенное 31 мая на странице телекомпании NBC в Facebook, просмотрели более 120 миллионов зрителей.

После окончания номера зрители устроили маленькой исполнительнице овацию, встав с мест, а одна из членов жюри — известная поп-исполнительница Мел Би — была растрогана до такой степени, что нажала «золотую кнопку», которая раз за конкурс дает одному из судей право отправить конкурсанта прямо в полуфинал.