Полина Шарендо-Панасюк: Пусть Лукашенко не лезет в чужие семьи 4 2.06.2017, 14:37

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Полина Шарендо-Панасюк

Власти провели целую «спецоперацию» против семьи демократических активистов из Бреста.

Как это происходило активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк рассказала в интервью Charter97.org.

- Стало известно, что к вашей семье приходили из службы опеки над детьми. Можете рассказать об этом подробнее?

- На самом деле власти провели эту «спецоперацию» еще 25 марта, на День Воли. Но сейчас, после того, как меня с мужем перевели в статус подозреваемых по сфабрикованному делу об «оскорблении Лукашенко», мы решили публично рассказать подробности, чтобы обезопасить свою семью от возможных провокаций со стороны властей.

Я говорю именно о «спецоперации», потому что именно так все и выглядело. Все было организовано так, чтобы наши дети остались дома на какое-то время без присмотра, и органы опеки могли прийти как раз в это время. Муж находился в Минске, а меня нарочно превентивно задержали. Во время задержания я заявляла о том, что у меня дома остались двое маленьких детей и требовала телефон, чтобы позвонить родственникам, которые могли бы за ними присмотреть. Но в милиции телефон у меня забрали и совершить звонок не разрешали.

А позже выяснилось, что как раз в это время милиционеры обратились в службу опеки, чтобы те пришли проверить условия содержания наших детей. Одновременно милиция устроила «засаду» возле подъезда, где живут родители моего мужа, Андрея Шарендо. Их целью было – наблюдать, чтобы бабушка или дедушка не пришли к детям раньше службы опеки.

Но у Андрея все-таки получилось дозвониться до своей матери раньше, чем к нам в квартиру приехали из соцслужбы. Она быстро выбежала из подъезда, чтобы приехать к нам домой раньше органов опеки. Милиция из «засады» это зафиксировала и передала своим, чтобы действовали быстрее. Но у них ничего не вышло: бабушка оказалась с детьми раньше, чем приехали госслужащие и завели дело из-за того, что дети находятся без присмотра.

Как говорится, Бог все видит и «спецоперация» властей провалилась.

- Вас с мужем сделали подозреваемыми по грубо сфабрикованному уголовному делу. Теперь еще стало известно о попытке отобрать у вас детей. Как вы прокомментируете все это?

- Могу только назвать это скотством по отношению к нам и нашим детям. Сам факт моего задержания, когда я заявила, что дома остался грудной ребенок, а мне не давали даже позвонить – это уже бесчеловечно. А развернувшаяся за моей спиной «спецоперация» против детей – это вообще за гранью понимания.

В своих действиях по разрушению семей органы опеки ссылаются на декрет Лукашенко №18. Хочу сказать автору этого декрета: пусть он занимается своим Колей и не сует нос в чужие семьи.