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Максим Филипович: Польщен тем, что меня приравняли к гостелевидению

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  • 2.06.2017, 14:59
Максим Филиппович
Фото: «Радыё Свабода»

Известного блогера из Гомеля обвиняют в «замене государственных СМИ».

Гомельского блогера Максима Филиповича приравняли к СМИ. На автора социальных роликов составили протокол по журналистской статье 22.9 за незаконное изготовление и распространение информации, передает «Радыё Рацыя».

В материалах дела констатируется, что «блоггер фактически заменил собой государственные телеканалы». Сам Максим Филипович считает такую оценку своей деятельности признанием.

- Я в шоке, честно говоря. Я думал, что меня привлекут к ответственности за конкретный какой-то проступок. Например, не понравилось кому-то что-то на каком-то видео. Но все оказалось иначе. Они просто взяли ролики с «ютуба», присоединили их к делу и сочли это распространением информации в СМИ. То есть, если у вас есть каналы на «ютубе» или других ресурсах, то готовьтесь, что вас привлекут к административной ответственности. Сняли на видео свадьбу - статья. Поговорили у подъезда с соседями - брали, значит, интервью, - считает Максим Филипович.

В материалах административного дела в отношении Максима Филиповича фигурируют 17 видеороликов и прямых трансляций, которые делал блоггер на различные социальные темы.


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