Соседи работницы «Коминтерна»: На работе ее и довели 12 20.06.2017, 8:43

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В стране пора менять законы, чтобы из нас не вили веревки.

19 июня в Гомеле хоронили уборщицу экспериментального цеха ОАО «Коминтерн», совершившего попытку самосожжения на проходной предприятия. Врачи констатировали у женщины пятьдесят процентов ожогов тела. Она умерла на десятый день после происшествия.

Прощание с 55-летней женщиной было немноголюдным, тихим и грустным. Обшитый сиреневым бархатом гроб даже не открывали, он стоял в траурном катафалке, сообщает «Радыё Свабода».

Из подъезда панельного многоэтажного вышла пожилого возраста соседка, которую здесь называют Надеждой:

«Хорошие женщина была, спокойная, трудолюбивая. Она и на работу успевала, и дачу обрабатывала сама, когда муж умер. Две дочери у нее, двое внуков. Очень положительная семья. С ней никогда никаких проблем не было. Она в двухкомнатной квартире жила одна. Никаких шумных компаний, никаких потрясений. Жаль, хорошая соседка. Не все знали, что она умерла. Я сама в окно увидела катафалк и вышла. И многие пришли бы. А так разъехались - кто на дачу, кто еще куда. А ведь это такая беда! Если на работе она совершила самосожжение, то там и надо искать концы. Думаю, что на работе ее и довели».

От «Коминтерна» на похороны приехали с живыми цветами около десятка человек.

«Для нас это неслыханная трагедия, - говорит профсоюзная активистка, которая представилась Еленой. - Сейчас, наверное, никто и не узнает, почему она так поступила».

На предприятии сразу после того, как утром 9 июня уборщица экспериментального цеха вылила на себя горючую жидкость и подожгла одежду, объясняли, что, мол, у женщины был хороший заработок и условия труда. А расстроена она была якобы от того, что ей в России не подтвердили восемнадцать лет стажа, да и мужа она не так давно похоронила.

Позже в СМИ начали появляться предположения от родственников, что женщина работала в «Коминтерне» на полторы ставки. Но половину ставки у нее забрали, а в сентябре уже на пенсию.

В отделе кадров «Коминтерна» отказались комментировать рабочие отношения предприятия с умершей. Сказали только, что она имела с предприятием бессрочный трудовой договор.

Гендиректор ОАО «Коминтерн» Петр Афонченко сказал, что этим делом занимается управление Следственного комитета.

«Они будут делать вывод. Я также хочу, чтобы выяснили, кто виноват в этой трагедии. Или она сама по болезни, или, возможно, наши тут виноваты? Не могу дать конкретной информации, так как она будет искажена. А искаженная информация еще хуже смерти. Она была прекрасной работницей. Я, если бы мог, на десять лет с ней заключил бы контракт».

Мужчина из похоронной команды говорит, что пенсия в двести десять рублей или чуть больше почти сорок лет работы - это жизненная драма для человека. Да и для работника тоже, когда ему неожиданно урезают зарплату или лишают доплаты, пусть и копеечной:

«Мой знакомый, ему только 36 лет было, шагнул с девятого этажа - тоже простился с жизнью. Мужчина, отец двоих детей, так как потерял работу. А здесь - в ловушку женщина попала. В государстве нужно менять законы, чтобы оберегать людей, а не вить из них веревки».