Белорусы в соцсетях : Срочно продам почку, нужно раздать долги 5 20.06.2017, 8:59

1,864

Что может ждать авторов таких объявлений с точки зрения закона.

Всего от черных трансплантологов пострадали трое граждан Беларуси. Одного прооперировали в Косово, другого - в Эквадоре, а у третьего изъяли почку в Киеве. Кто-то из них за продажу почки сыграл свадьбу и отдохнул две недели в Египте. А кто-то за почку купил скутер и ноутбук, сообщили телеканалу СТВ белорусские правоохранители.

Черные трансплантологи из Косово обещали парню 10 тысяч долларов, но после операции он получил лишь 7. Остальную сумму донор якобы мог получить после того, как приведет еще одного «продавца». Кстати, у этого прооперированного молодого человека остались не только большие шрамы на теле, но и возникли проблемы со здоровьем.

Любопытно, что жертвами становились далеко не бедствующие молодые люди. Один парень был предпринимателем, а второй владел двумя квартирами.

А можно ли законно продать свою почку в Беларуси? С этим вопросом журналисты kp.by позвонили в РНПЦ трансплантации органов и тканей.

- Нет. В Беларуси это запрещено, - однозначно ответили в клинике.

Отказом ответили и в Национальном институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова в Украине. Напомним, что у одного из белорусов почку изъяли в Киеве.

- У нас только родственная пересадка органов, - говорят в институте.

Несмотря на то, что ни в Беларуси, ни в Украине нельзя торговать внутренними органами, в интернете можно найти много объявлений о продаже донорской почки или печени. Например, в соцсетях.

- Стану донором части печени, костного мозга. Группа крови 4(+).Возраст 27 лет. Очень срочно нужны деньги. Жду реальных предложений, - пишет в «ВКонтакте» 27-летняя молодая мама из Украины Людмила.

Среди тех, кто готов пожертвовать своим органом, есть и белорусы.

- Срочно продам почку, - пишет 29-летний Михаил из Пинска.

В телефонном разговоре с журналистами он признается: «Нужно раздать долги».

К слову, иностранцам в Беларуси вполне легально пересадят почку за деньги.

- У нас есть такая услуга, как трансплантация почек. Для иностранных граждан пересадка почки стоит 65 тысяч долларов. В эту сумму входит обследование и операция, - говорят в медицинской компании, которая работает с иностранцами. - Для иностранцев точно такая же очередь, как для граждан Беларуси. Это может быть и год, и полтора, и два.

- А вы не покупаете почку?

- Нет, вы что! Законодательством это запрещено. Это уголовная ответственность, мы таким не занимаемся.

Опасно ли жить с одной почкой?

- Достаточно 25% почечной ткани, чтобы организм нормально функционировал. Поэтому лишение одной почки на здоровье не сказывается. Но есть риск, что единственная почка может воспалиться или в ней образуется опухоль или камни, тогда человек рискует своей жизнью, - говорит терапевт Игорь Волынец. - Кроме того, людям, имеющим одну почку, нужно вести здоровый образ жизни - соблюдать диету, не пить, не курить.