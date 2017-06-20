Путин «погорел» на фейковом видео 3 20.06.2017, 18:16

В фильме о себе российский президент показал режиссеру фейковое видео.

По словам Путина, на видео зафиксирована «работа нашей авиации» в Сирии, пишет meduza.io.

Небольшая часть видео есть в трейлере. В полной версии этот момент — на отметке 49:10.

В действительности, на видео, которое Путин продемонстрировал Стоуну, показано, как американский вертолет «Апач» атакует талибов в Афганистане. Оригинал видео опубликован на официальном сайте military.com.

При этом на американское видео, показанное Путиным под видом российского, наложены переговоры пилотов на русском языке. Предположительно, это переговоры украинских пилотов, которые участвовали в боевых действиях под Донецком.

На YouTube есть копия американского видео с переговорами на русском. Возможно, именно ее Путин и показывал Стоуну.

Исследовательская организация CIT сравнила кадры видео, показанного Стоуну, с кадрами с «Апача».