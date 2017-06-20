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Фотофакт: В областной больнице пациенты ездят на «колясках для бедных»

  • 20.06.2017, 22:04
Фото: Белсат

Пациенты Брестской областной больницы рассказывают, что в больнице не хватает кресел-каталок.

«У нас в отделении только одна нормальная коляска, чтобы выехать летом на улицу очередь выстраивается, приходится использовать вот это», — говорит «Белсату» один из пациентов.

Пациент брестской областной больницы. 20 июня 2017 г.

Такие коляски (цена около $ 80) поставляет организация «Free Wheelchair Mission». Организация имеет 91 представительство в Азии, Африке и Южной Америке. В Европе организация сотрудничает с Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной.

На сайте организации написано, что коляски собирают из простых деталей, которые можно найти даже в самых отсталых странах.


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