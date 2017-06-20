Фотофакт: В областной больнице пациенты ездят на «колясках для бедных»
- 20.06.2017, 22:04
Пациенты Брестской областной больницы рассказывают, что в больнице не хватает кресел-каталок.
«У нас в отделении только одна нормальная коляска, чтобы выехать летом на улицу очередь выстраивается, приходится использовать вот это», — говорит «Белсату» один из пациентов.
Такие коляски (цена около $ 80) поставляет организация «Free Wheelchair Mission». Организация имеет 91 представительство в Азии, Африке и Южной Америке. В Европе организация сотрудничает с Арменией, Беларусью, Молдовой и Украиной.
На сайте организации написано, что коляски собирают из простых деталей, которые можно найти даже в самых отсталых странах.