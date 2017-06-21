НАТО отстояло Сувалкский коридор 21.06.2017, 8:16

Фото: newsua.org

Что показали учения «Железный волк».

Более пяти тысяч военнослужащих из 10 стран НАТО приняли участие в крупнейших военных учениях «Железный волк 2017», которые проходят на территории Литвы. Главная цель маневров — повышение обороноспособности балтийских стран и в частности Сувалкского коридора, говорится в репортаже «Белсата».

Еще накануне, в Риге генеральный секретарь НАТО заявил, что боевая группа Альянса, которая постоянно будет находиться в Латвии, составит тысячу военнослужащих и в ближайшее время увеличиваться не будет.

«Каждый имеет право устраивать военные маневры и поддерживать свою защиту. Но что важно, если говорить об учениях «Запад-2017», в которых задействованы Беларусь и Россия, то мы призываем Россию и Беларусь к прозрачности. Это важно всегда, но особенно в настоящее время, когда мы видим большой военный контингент возле границ нашего региона», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На вопрос журналиста портала «Делфи» могут ли теперь литовцы и латыши спать спокойно, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ответил, что все идет по плану, а именно, через год после того, как на саммите НАТО в Варшаве было объявлено о расширении Альянса на восток, войска НАТО стали неотъемлемой частью национальной обороны балтийских стран.

Министр Линкявичюс также отметил, что Вильнюс продолжит диалог как с Альянсом, так и напрямую с США в вопросе противовоздушной обороны, чтобы в перспективе разместить на своей территории соответствующие комплексы противовоздушной обороны на постоянной основе.

Параллельно с учениями в Литве также масштабные маневры НАТО прошли в Румынии. Там были задействованы около 5 тысяч военнослужащих и 500 единиц боевой техники.

«Эти учения протестировали способность всех участников доставить объединенную боевую силу в этот регион. НАТО доказала свою решимость и сплоченность перед обеспечением коллективной защиты наших членов», — объяснила командующий совместными военными силами Мишель Говард.

Несмотря на то, что во время избирательной кампании президент США Дональд Трамп критиковал НАТО, сейчас в Вашингтоне планируют увеличить военный бюджет на 2018 год на 4,6 процента, то есть на $ 574 млрд. Это только проект, который еще будет обсуждаться в Конгрессе, но увеличение расходов связано в том числе и с необходимостью выполнять обязательства по защите союзников.