Николай Черноус: Чиновники признались, что по чарочке выпивали 1 21.06.2017, 16:50

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Николай Черноус

Фото: «Радыё Свабода»

Барановичский активист добился от суда пересмотра своего дела.

Барановичский активист Николай Черноус старший рассказал, как проходит его борьба за отмену незаконного штрафа, присужденного «за ложное сообщение» о распитии алкоголя в райисполкоме города Барановичи:

- 27 апреля судья Оксана Литвинчик присудила мне штраф в размере 10 базовых (230 рублей). Я обратился с жалобой в областной суд города Бреста, работники райисполкома признались, что по чарочке выпивали, «скостили» штраф до 5 базовых величин. Но будем продолжать борьбу, пойдем в президиум Брестского суда.