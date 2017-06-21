Налоговики хотят контролировать движение средств по всем банковским счетам юрлиц 5 21.06.2017, 20:55

9,278

По мнению банкиров, такие корректировки Налогового кодекса противоречат понятию «банковская тайна».

Министерство по налогам и сборам предложило внести корректировки в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми банки будут обязаны отчитываться перед налоговой о движении средств по счетам всех юрлиц независимо от объема операций. Это следует из письма, адресованного в Минфин и Нацбанк (есть в распоряжении tut.by). В настоящее время данное предложение обсуждается заинтересованными ведомствами.

«Изложить подпункт 26 пункта 2 статьи 68 Налогового кодекса в следующей редакции: «26. Банк обязан представить информацию о движении денежных средств по счетам коммерческой организации или индивидуального предпринимателя в Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь не позднее трех рабочих дней с даты окончания месяца. Форма и формат такой информации, а также порядок ее представления устанавливаются Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь», говорится в сообщении.

В настоящее время банк обязан представить информацию о движении денежных средств по счетам юрлиц в МНС, если сумма операций за месяц превысила 5000 базовых величин (115 тыс. рублей).

В качестве обоснования свежего предложения МНС отмечено, что сейчас приоритетной задачей налоговиков является обеспечение контроля за правильностью исчисления и своевременностью уплаты налогов в бюджет «не фискальными мерами, а за счет повышения налоговой дисциплины и грамотности плательщиков, предупредительного характера контрольной деятельности и перехода к использованию профилактических мер, направленных на предотвращение правонарушений при осуществлении предпринимательской деятельности».

Совершенствование системы налогового контроля основано «на принципах минимального вмешательства в хозяйственную деятельность субъектов хозяйствования при максимальном эффекте для бюджета». «Реализация такого принципа осуществляется путем автоматизации алгоритмов анализа сведений о плательщике в рамках проведения камерального контроля, в том числе с использованием электронных счетов-фактур», говорится в письме.

Так, с 1 января 2017 г. уточнился механизм применения электронных счетов-фактур (ЭСЧФ) на предмет исключения норм, позволяющих применять первичные учетные документы при осуществлении налоговых вычетов по НДС. С указанной даты плательщики НДС обязаны выставлять (направлять) ЭСЧФ, информация из которых является источником сведений об исчисленных и (или) подлежащих вычету суммах НДС. ЭСЧФ позволяют налоговым органам дистанционно проводить оперативный камеральный контроль и предотвращать незаконные схемы, связанные с необоснованным принятием к вычету и возврату НДС из бюджета, на ранней стадии.

Таким образом, представление банками информации о движении денежных средств по счетам субъектов хозяйствования без учета ограничения в 5000 базовых величин, позволило бы налоговой проводить проверку сведений, заявленных в декларациях, в рамках камерального контроля путем их сверки и сопоставления с информацией, имеющейся в информационных ресурсах налоговых органов, в том числе в ЭСЧФ. Сопоставление агрегированных сведений о движении денежных средств по счетам с информацией ЭСЧФ «позволяет установить финансово-хозяйственные связи между взаимозависимыми лицами, что способствует выявлению и пресечению схем уклонения от налогообложения».

Опрошенные журналистами банкиры сказали, что знают о таком предложении МНС. Они отметили, что предоставление такой информации налоговикам будет «накладно для банков». Кроме того, это противоречит понятию «банковская тайна».