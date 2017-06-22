Переговоры в густом тумане 2 Денис Лавникевич, «Белгазета»

22.06.2017, 11:09

Что именно происходило в Минске между Лукашенко и руководством «Уралкалия» - до сих пор непонятно.

Переговоры Лукашенко с новым руководством компании «Уралкалий», которые прошли в Минске на минувшей неделе при посредничестве главы российского Сбербанка Германа Грефа, были окутаны плотным покровом информационного тумана. И до сих пор непонятно, о чем все-таки договорились стороны. Но известно, что речь идет о возрождении «Белорусской калийной компании» (БКК) в ее первоначальном виде - как альянса «Беларуськалия» и российского «Уралкалия».

Основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин должен быть удовлетворен итогами переговоров в Минске - по крайней мере, его тут не арестовали, как экс-гендиректора компании Владислава Баумгертнера в 2013г.

Что именно происходило в Минске 13 июня - до сих пор непонятно. Российские СМИ накануне сообщали, что в этот день должна была состояться встреча Александра Лукашенко с основным акционером «Уралкалия» Дмитрием Мазепиным на тему возобновления сотрудничества в калийной сфере. Причем в переговорах предполагалось участие Германа Грефа - поскольку Сбербанк РФ является одним из основных кредиторов как «Беларуськалия», так и «Уралкалия». Также можно предположить, что Мазепин, памятуя судьбу бывшего гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, просто опасался ехать в Минск один - так что Греф вполне мог выступить гарантом его безопасности.

Встреча белорусскими официальными источниками подавалась весьма странно. Сперва сообщили только про встречу Лукашенко - Греф. Потом пресс-служба правителя показала чудеса изворотливости, рассказав, что «во время рабочей встречи у президента Беларуси обсуждены возможности возобновления сотрудничества хозяйствующих субъектов Беларуси и России в калийной сфере… На мероприятии присутствовали как представители российского бизнеса, так и руководители отрасли со стороны Беларуси», т.е. не было названо ни одной фамилии.

И только позже стало известно, что с Лукашенко встречались: от России - глава Сбербанка Герман Греф, основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин и глава «РуссНефти» и белорусского «Славкалия» Михаил Гуцериев; от Беларуси - глава концерна «Белнефтехим» и гендиректор «Белорусской калийной компании» Елена Кудрявец.

Непонятно и к какому решению пришли: в официальных сообщениях говорится только, что «обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества». При этом и в БКК, и в «Уралкалии» отказываются комментировать переговоры с Лукашенко.

Только 16 июня, в кулуарах проходившего в Санкт-Петербурге заседания Совмина «союзного государства», российские чиновники подтвердили «БелГазете», что именно белорусская сторона пытается инициировать возрождение БКК в ее первоначальном виде - как альянса «Беларуськалия» и «Уралкалия». Причина - слабые успехи самостоятельной работы белорусских калийщиков на мировом рынке.

Вернуть все назад

Справка «БелГазеты». БКК была учреждена в апреле 2005г. РУП ПО «Беларуськалий» и ОАО «Уралкалий» - по 50% акций компании. В мае 2008г. состав акционеров изменился: «Уралкалий» - 50%, «Беларуськалий» - 45% и РУП «Белорусская железная дорога» - 5%. Торговыми операциями БКК управлял головной офис, расположенный в Минске, контролировавший 6 региональных представительств компании за рубежом: в Дели, Пекине, Сингапуре, Сан-Паулу, Чикаго и Панаме.

В 2010г. тему покупки ОАО «Беларуськалий» и, соответственно, получения полного контроля над БКК поднимал российский миллиардер Сулейман Керимов. Формально он владел 25% акций «Уралкалия», реально же - полностью контролировал российское предприятие. Однако его личные встречи с главой Беларуси в 2009-10гг. ничего не дали.

Вторую попытку российский олигарх предпринял в 2011г. Тогда, после скандальных президентских «выборов» и острой международной реакции на них, как писали российские «Ведомости», «из Беларуси поступили внятные сигналы о согласии продать свои калийные активы». Однако и в 2011г. Керимов не достиг существенного прогресса в переговорах.

В тот период БКК являлась вторым крупнейшим экспортером калийных солей в мире, контролируя порядка 25,5% мировых поставок. Однако в июле 2013г. «Уралкалий» заявил о выходе из состава совместного трейдера, что привело к обвалу цен на мировом рынке и громкому скандалу между и РФ.

Причиной этого стала целая череда событий. Сперва в декабре 2012г. между партнерами возник конфликт из-за того, что Лукашенко издал указ об отмене монопольного права экспорта продукции «Беларуськалия». Летом 2013г. «Уралкалий» объявил о прекращении продаж через БКК и ориентации не на максимальную цену, а на рост объема продаж. Это вызвало резкое падение капитализации мировых калийных компаний, включая и сам «Уралкалий».

26 августа 2013г. гендиректор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер, прибывший в Минск по приглашению премьер-министра Михаила Мясниковича, после переговоров с ним был арестован КГБ по подозрению в злоупотреблении властью и должностными полномочиями. Также белорусские власти объявили в международный розыск еще четырех «топов» «Уралкалия». 1 сентября белорусские власти объявили в розыск и Керимова, что вызвало, мягко говоря, недоумение в Кремле.

В итоге Баумгертнера через несколько месяцев передали в Москву, где в сентябре 2014г. тихо отпустили, прекратив против него дело. В декабре 2013г. Керимов продал свой пакет «Уралкалия» группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова, а компания «Уралхим» Дмитрия Мазепина скупила доли мелких акционеров - партнеров Керимова - Анатолия Скурова и Филарета Гальчева, собрав 19,99% акций «Уралкалия».

А у БКК, лишившейся российского участия, дела шли не блестяще - хотя и не провально. «Беларуськалий» и БКК в 2016г. суммарно поставили на экспорт 9,5 млн.т калийных удобрений. По итогам 2015г. доля Беларуси в мировом рынке хлоркалия составила 19,3% против 18,8% в 2014г.

История с возрождением БКК в ее первоначальном виде началась год назад. 23 июня 2016г., выступая на V всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что Беларусь готова к новому объединению с «Уралкалием» , но только на условиях Минска: «Сейчас почти каждый месяц ко мне идет обращение со стороны новых акционеров «Уралкалия»: примите нас, хотя бы примите. Я говорю: будут предложения - готов с вами встречаться. Сегодня они готовы с нами объединяться. Мы не против - объединяйтесь, но на наших условиях. Компания, она существует. «Беларуськалий» - производитель, и БКК, которая продает. Пожалуйста - давайте возобновим работу. Давайте договоримся, сколько будете производить вы, сколько будем производить мы. Поделим рынки и не будем соперничать друг с другом».

По словам главы Беларуси, белорусские калийщики первыми вышли из «пике» после разрыва отношений с «Уралкалием». «В мире на нас просто молятся и кланяются», - считает Лукашенко.

Также Лукашенко рассказал, что Беларусь строит два новых калийных комбината - на базе Петриковского и Любанского месторождений, с вводом которых она «станет полным хозяином на рынке калийных удобрений».

А еще почти годом ранее - 11 сентября 2015г. - Лукашенко заявил, что отказал «Уралкалию» в возобновлении сотрудничества с «Беларуськалием». По его словам, некие представители российской компании побывали с визитом в Минске и вели переговоры о возобновлении кооперации. «Они уже в январе, в конце прошлого года, нанесли большой визит и просят - давайте снова [сотрудничать], возьмите обратно. Говорю - нет», - сказал Лукашенко на церемонии начала строительства Нежинского калийного горно-обогатительного комплекса «Славкалия».

18 октября 2016г. основной акционер «Уралкалия» Дмитрий Мазепин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что у него было несколько встреч с Лукашенко. «Его условия, если будет воссоздана совместная компания, она должна находиться в Беларуси, наверное, этот вопрос обсуждаем. Но как она будет управляться, кто будет стоять во главе, этот вопрос должен обсуждаться», - добавил бизнесмен.

Калий теряет доходность

6 июня 2017г. Лукашенко подписал указ N202, согласно которому по 31 декабря 2017г. ставка вывозной таможенной пошлины на калийные удобрения, вывозимые с территории Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС (за исключением калийных удобрений, вывозимых в Азербайджан, Грузию, Сербию и Туркменистан), установлена в размере 20 евро за т (прежняя таможенная ставка составляла 55 евро). Этот же указ предписал Совмину при уточнении отдельных показателей госбюджета-2017 учесть новую ставку пошлин. Наконец, вполне в духе белорусских традиций: указ имеет обратную силу и его действие начинается задним числом, с 1 апреля 2017г.

В прошлом году уже было нечто подобное, только в меньших масштабах. С октября и до конца 2016г. пошлина снижалась до $45 за т, но Минфин настоял на ее увеличении до прежнего размера - 55 евро. При этом валовой объем экспорта хлористого калия понемногу растет: в 2015г. - 9,2 млн.т, в 2016г. - 9,5 млн.т., по итогам 2017г. ожидается увеличение экспорта примерно до 10 млн.т.

Однако доходность экспорта главного для Беларуси полезного ископаемого падает: на мировом рынке калийных удобрений в I квартале т.г. цена снизилась на 18,5% (по сравнению с 2016г.). Причем это падение происходит в момент проведения капремонта «Беларуськалия».

В руководстве «Беларуськалия» уже заявили, что средства, дополнительно полученные в результате снижения пошлины, будут направлены на освоение Петриковского месторождения и улучшение материально-технической базы предприятия.

Денис Лавникевич, «Белгазета»