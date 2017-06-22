Власти отметили «первый день войны» с песнями и танцами 8 22.06.2017, 13:30

В Бресте можно было купить футболки с надписью «Армия России» и «НКВдшные» чашки.

Реконструкция «последнего мирного дня 21 июня 1941 года» прошла в Бресте на пешеходной улице Советской.

Традиционно в этот день в Бресте состоялся парад реконструкторов в форме Красной Армии 30-х годов ХХ века. После парада, вечером, основные гуляния развернулись возле кинотеатра «Беларусь», передает «Радыё Свабода».

Здесь были устроены выставки советского плаката, уголок советского быта 30-х годов, демонстрировался «трофейный» немецкий мотоцикл времен войны с портретом Сталина. В специальной палатке продавалась советская военная форма, значки с российской символикой и детские майки с надписью «Армия России».

Сотни участников реконструкторских клубов из разных стран в форме Красной Армии, морского флота, НКВД гуляли вдоль Советской улицы.

Много было одетых в стиле 30-х годов. Брестчане фотографировались с участниками реконструкции, слушали стихи и песни.

На скамейках музицировали горожане с баянами-аккордеонами, наигрывал Хаву Нагилу еврейский скрипач . Городской оркестр под управлением Валерия Коваля играл старые вальсы, танго «Лунная рапсодия», люди танцевали.