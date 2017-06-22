Сотни минчан взбунтовались против сноса «Розочки» 22.06.2017, 13:59

Фото: Максим Тарналицкий

Жители легендарного микрорайона возмущены перспективой «высылки в гетто на окраине города».

Сегодня в здании администрации Московского района прошло общественное обсуждение масштабной реконструкции района улицы Розы Люксембург, сообщает onliner.by.

Здесь планируют снести малоэтажную застройку, а на ее месте построить новое жилье, паркинг, школы, детские сады, крупные многофункциональные и административно-деловые комплексы. Местным жителям такой план оказался не по душе. «Вы продаете земли в центре города, а нам потом предложат дешевые квартирки в гетто на окраине», — выкрикивали недовольные люди из зала.

Как уже сообщалось ранее, на территории в границах ул. Розы Люксембург — пр. Жукова — ул. Харьковская — железная дорога архитекторы предлагают снести 13 частных домов и 1587 квартир общей площадью 61,2 тыс. кв. м, а на их месте построить многоэтажки, увеличив площадь жилфонда этого района на 252 тыс. кв. м.

Кроме нового жилья запроектированы детские сады на 180 и 110 мест, две начальные школы на 450 мест и поликлиника на 750 посещений в смену. Также предусмотрена реконструкция существующих школ и детских садов с увеличением их загрузки, постройка паркинга и многофункциональных комплексов.

На презентацию пришло несколько сотен человек. Даже в просторном актовом зале администрации разместиться всем не удалось, и десяткам людей пришлось слушать спикеров из коридора.

Слушать выступающих горожане перестали сразу после того, как заместитель главы администрации района сказал, что инвестора на застройку территории пока нет: для начала нужно решить вопрос со сносом. Из этого следует, что о компенсации потенциально снесенных домов речи пока быть не может, ведь ее предлагает именно инвестор.

Вопросы вроде благоустройства территории, ее озеленения и появления новых домов мало заботили пришедших на презентацию, больше их волновала перспектива сноса.

— Да какая тебе разница, все равно в Каменную Горку жить поедем, — прерывали вопросы о новом строительстве из зала.

Многие из присутствующих даже не знали, будет ли снесен конкретно их дом. По просьбе людей архитектор назвала номера домов, которые предлагают снести. На карте ниже обозначены примерные границы участка, где здания, возможно, будут снесены.

— Первая очередь строительства (до 2020 года) подразумевает снос именно двухэтажных домов. Они были построены в 1950—1960 годы и на сегодня уже морально и физически устарели, — высказалась главный архитектор проектов УП «Минскградо» Ирина Обухович.

Вышедший к микрофону мужчина задал вопрос, волнующий по большей части мужскую аудиторию: будут ли сносить гаражный кооператив.

— Ладно жилье, но мужчинам важно знать, что станет с нашими гаражами! — восклицал он.

— По нашему плану гаражный кооператив планируется снести, а вместо него построить большой паркинг на 960 мест. За снесенные гаражи инвестор должен будет предложить вам компенсацию, — ответила Ирина Обухович.

Из-за большого количества людей и сильного шума многие вопросы так и не были заданы: пришедшие то и дело выстраивались в очереди у сцены и пытались задавать вопросы спикерам напрямую, а не в микрофон.

Общественное обсуждение будет проходить до 13 июля в здании администрации Московского района (пр. Дзержинского, 10).