Свободу политзаключенным! (Видео, онлайн) 6 22.06.2017, 18:12

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В центре Минска прошла акция с требованием освобождения узников совести.

О проведнии акции объявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский и Белорусский Национальный Конгресс.

На Октябрьскую площадь столицы вышли десятки человек с растяжкой «Свободу политзаключенным!» и портретами политзаключенных по «делу патриотов».

Напомним, сегодня в Минске приехали делегации стран Центрально-Европейской инициативы.

18:38

Участники акции разошлись. Стало известно, что часть людей не смогли дойти до площади. Судьба превентивно задержанных выясняется.

Фото: tut.by

18:37

Известный правозащитник Валерий Щукин заявил, что участники акции солидарности выполнили свою задачу – подняли вопрос о политзаключенных и люди видели пикет. По его словам, надо продолжать выходить на улицы. Это очень важно.

18:34

К площади подъехал автозак.

Фото: «Белсат»

18:31

Ольга Николайчик сообщила, что накануне акции у нее и Максима Винярского милиционеры вырвали из рук портреты политзаключенных.

18:24

Ольга Николайчик заявила, что власти нарушают права белорусов на мирные собрания.

18:23

К участникам акции подошел милиционер, назвал мирную акцию «несанкционированной» и требует разойтись, угрожая «привлечением к ответственности».

Фото: @pr0tez

18:20

В акции также принимают участие координатор «Европейской Беларуси» Максим Винярский, режиссер и активистка оппозиции Ольга Николайчик, активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков.

18:16

На акцию пришла активистка из Бобруйска Любовь Санкевич. Женщина рассказывает, как сегодня приехала на пикет к администрации Лукашенко.

Фото: «Радыё Свабода»

18:15

На акцию приехал активист «Европейской Беларуси» из Бреста Андрей Шарендо. Против него несколько дней назад был закрыто уголовное дело за растяжку «Лукашенко, ты урод. Хватит грабить наш народ». Активист говорит, что понимает теперь, как власти фабрикуют политические дела.

18:10

Участники акции заявляют, что вышли на площадь, чтобы потребовать освобождения всех политзаключенных по «делу патриотов».