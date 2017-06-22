Славная история «Мотовело» с бесславным концом 4 22.06.2017, 19:44

Последнего владельца «Мотовело» посадили, но дела на заводе не наладились.

22 июня стало известно, что гендиректор «Мотовело» Николай Ладутько подал в Экономический суд заявление о банкротстве завода. Бывший мэр Минска, назначенный «вытягивать» предприятие после ареста его предыдущего владельца — бизнесмена Александра Муравьева — увы, не увидел лучшего выхода для ситуации, в которой оказался ММВЗ, передает «Еврорадио».

В советское время «Мотовело» был визитной карточкой Беларуси, одним из символов страны. Банкротство завода — это конец славной истории, длиной в 72 года.

6 ноября 1945 года — день основания завода. Через месяц в Минск прибыл первый эшелон со станками, вывезенными с немецкого завода DKW.

1947 — завод собрал первые 10 велосипедов из деталей собственного производства. К концу года собрано 6580 велосипедов.

1951 — в Минске стартует производство мотоциклов. Сначала это «Москва» М1А, а после — 125-кубовый «Минск». К короткому названию завода добавляется приставка «мото-», а аббревиатура теперь звучит как ММВЗ — «Минский мотоциклетно-велосипедный завод».

Завод становится визитной карточкой Беларуси — «сборочного цеха» СССР. В год ММВЗ выпускает 800-900 тысяч велосипедов и до 200 тысяч мотоциклов. На минских велосипедах катаются по всему Советскому союзу. А если у молодого человека есть мотоцикл «Минск» — это, считай, жизнь удалась!

Мотоцикл "Минск". Легенда.

После распада СССР завод некоторое время оставался одним из лидеров белорусской промышленности, незначительно сокращая объемы производства и практически не теряя рынки сбыта.

1999 — завод преобразовывается в ОАО и активно торгует велосипедами на российском рынке и в странах Азии.

2005 — дела у ММВЗ идет все хуже и хуже. Предприятие вытесняют с азиатских рынков. Рабочие «Мотовело», недовольные низкими зарплатами, начинают забастовку и перекрывают Партизанский проспект.

2006 — Мингорисполком начинает спасать «Мотовело». Заводу выделяется 17,3 млрд. рублей субсидий.

2007-2011 годы — за 15,6 млрд рублей (около 7,25 млн долларов) завод покупает австрийская компания АТЕС Holding Gmbh, которую возглавляет белорусский бизнесмен Александр Муравьев. В собственность предприятия переходит 99,7% акций «Мотовело». Завод осовременивает бренды AIST и MINSK (вместо буквы I в последнем появляется единичка: M1NSK), но сокращает производство «до объемов, обусловленных рынком», начинает сборку квадроциклов.

Александр Муравьёв и Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Сентябрь 2013 года —Лукашенко недоволен положением дел на «Мотовело». Обещание инвестора нарастить производство велосипедов не выполняется, четверть производственных корпусов сдается в аренду.

Июнь 2015 года — Александра Муравьева задерживают и обвиняют в мошенничестве. Мол, завод зарабатывает на аренде площадей, а станки по цене металлолома уходят в Литву. Гендиректором ОАО «Мотовело» назначается Николай Ладутько, бывший председатель Мингорисполкома.

2016 — Власти решают судьбу завода. Оказывается, износ отдельных станков достигает 100%. Ладутько заявляет, что для восстановления производства нужно потратить $50 млн за шесть лет, а «для начала нужно порядка $7 млн». В 2016 году завод показывает убыток в 7,5 млн рублей ($3,5 млн). Рассматривается вариант банкротства и создания на месте «Мотовело» нового предприятия, а также вариант реструктуризации долга перед кредиторами.

Январь 2017 года — Муравьева приговаривают к 11 годам лишения свободы. Акции «Мотовело» конфисковываются в пользу государства.

В апреле 2017 года собрано 2,3 тысячи велосипедов, а за четыре месяца 2017 года — 10,9 тысяч велосипедов. При этом Беларусь умудрилась экспортировать в 10 раз больше — 116 тысяч великов, а импортировала еще больше: 142 тысячи велосипедов.

Июнь 2017 года — руководство завода подает в Экономический суд заявление о банкротстве. У «Мотовело» есть долги перед 7 банками. Сумма требований кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества «Мотовело», составляет $61,3 млн — 187% стоимости активов, а по денежным обязательствам, неоспариваемая должником, — 59,3 млн рублей. Помимо долгов перед банками, «Мотовело» должен бюджету и сотрудникам 700 тысяч рублей.