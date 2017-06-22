«Немецкая волна»: 22 июня в Бресте: день памяти или тема для ролевых игр? 14 22.06.2017, 21:00

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Фото: «Немецкая волна»

Почему в Бресте сместился акцент в проведении мероприятий, приуроченных к годовщине нападения фашистской Германии на СССР.

Ранним утром 22 июня несколько тысяч человек собрались на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», чтобы понаблюдать за театрализованным действом, в ходе которого была сделана попытка реконструировать события, происходившие в крепости в этот день в 1941 году, пишет «Немецкая волна».

На рассвете 22 июня 2017 года в Бресте. "Военно-историческая реконструкция".

Прелюдией к самому «военно-историческому фестивалю», как его назвали организаторы, стал «марш реконструктуров» по центральным улицам Бреста вечером 21 июня. При этом на главной пешеходной улице Бреста - Советской - попытались воссоздать атмосферу последнего мирного вечера 1941 года. С плакатами тех времен, предметами быта довоенного города, фотографиями. Некоторые кафе и рестораны предлагали специальные меню, основанные на довоенных рецептах.

Выставка в Бресте

«Война - не повод для пиара»

У местных жителей неоднозначное отношение к тенденции последних лет, при которой скорбная годовщина становится поводом для театрализованных представлений. Доктор наук Ирина Лавровская рассказывает, что родилась в семье фронтовиков.

«Меня воспитывали в уважении и сочувствии к тем, кто прошел через ужасы войны, поэтому я уверена: память о ней недопустимо использовать для развлечений, политического пиара или оправдания низкого уровня жизни через 70 лет после завершения боевых действий», - говорит она.

Лавровская защитила диссертацию по архитектуре старого Бреста. По ее убеждению, если ранее «реконструкции» накануне 22 июня вызывали лишь раздражение, то теперь они просто опасны, поскольку в них задействованы, в том числе, представители российских «военно-исторических клубов», активно участвовавшие в военных действиях в Донбассе.

"Сувениры" фестиваля, посвященного нападению гитлеровской Германии на СССР

Сходной точки зрения придерживается и пенсионерка Станислава Кучерова, которая удивлена, что теперь день памяти в Бресте ежегодно превращается в некий праздник, «когда пляшут и поют, вместо того, что пойти в церковь и поставить свечки за тех, кто погиб на той войне и от ее последствий».

Не шоу, а «пробуждение интереса»

Организаторы «военно-исторической реконструкции» не делают шоу, а просто пытаются донести мысль о недопустимости повторения тех событий, утверждает секретарь городского комитета Белорусского республиканского союза молодежи Петр Пицко. «В нашей постановке отсутствуют эйфория от победы и красивых захватов вражеских позиций, ликование над поверженным врагом, - говорит Пицко. - Наверное, историческая реконструкция в Брестской крепости - единственная, где этого нет».

В центре Бреста 21 июня 2017 года

В качестве аргументов в пользу мероприятия, официально названного «военно-историческим фестивалем», городские власти приводят и другие доводы, среди которых «пробуждение интереса к историческим событиям» у молодежи и попытка привлечь в Брест туристов.

Реквием в тени реконструкции

Подобная симуляция проводится в Брестской крепости уже шестой год подряд. До этого главным, а порой и единственным мероприятием в память о трагической дате был митинг-реквием в мемориальном комплексе. Официальная траурная церемония проводится и сейчас, но собирает куда меньше людей. В ней участвуют ветераны, местные чиновники и зарубежные делегации, а также представители трудовых коллективов Бреста, которых отправляют на мероприятие «по разнарядке».

В отличие от митинга-реквиема, на театрализованное представление жители и гости Бреста города приезжают охотно. Этому способствует и то, что в ночь на 22 июня местные власти бесплатно на автобусах развозят участников и зрителей.

Народ не раскошелился

Затраты на транспорт - далеко не единственная статья бюджетных расходов на проведение мероприятия. Тем не менее, сумму, в которую оно обходится, в Брестском горисполкоме обнародовать не стали.

В 2017 году инициаторы безуспешно пытались собрать средства на одной из краудфандинговых интернет-площадок. Из заявленных 5000 белорусских рублей (в пересчете - около 2380 евро) удалось выручить лишь 430 рублей, или 9 процентов от необходимой суммы. В результате, как стало известно, власти Бреста обратились к руководителям предприятий и организаций города с настойчивой просьбой выступить в качестве спонсоров мероприятия.

Что касается самой программы фестиваля, то власти заявили, что готовы в будущем обсуждать его формат с местными жителями и учитывать их пожелания. Например, от салюта на рассвете 22 июня уже отказались.