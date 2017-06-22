БелЖД назначила дополнительные поезда в июле 22.06.2017, 22:22

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Дополнительные поезда будут курсировать по наиболее востребованным направлениям — на Брест, Витебск и Гомель.

Белорусская железная дорога назначила 20 дополнительных поездов между регионами на дни июльских праздников. Увеличится количество составов и прицепных вагонов 30 июня, 1, 3 и 4 июля. Речь идет о наиболее популярных направлениях между Минском и Брестом, Минском и Витебском, Минском и Гомелем, сообщает сайт БелЖД.

30 июня

Поезд № 639 Минск — Брест, отправление из Минска в 14.42, прибытие в Брест в 19.45;

Поезд № 642 Минск — Гомель, отправление из Минска в 18.02, прибытие в Гомель в 23.33;

Поезд № 645 Минск — Брест, отправление из Минска в 19.07, прибытие в Брест в 23.38;

Поезд № 638 Минск — Калинковичи — Гомель, отправление из Минска в 15.11, прибытие в Гомель в 22.58;

Поезд № 637 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 23.38, прибытие в Минск в 05.21.

01 июля

Поезд № 639 Минск — Брест, отправление из Минска в 14.42, прибытие в Брест в 19.45;

Поезд № 640 Брест — Минск, отправление из Бреста в 21.05, прибытие в Минск в 01.19;

Поезд № 710 Минск — Гомель, отправление из Минска в 11.08, прибытие в Гомель в 14.17;

Поезд № 709 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 15.01, прибытие в Минск в 18.00;

Поезд № 717 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 10.53, прибытие в Минск в 14.02;

Поезд № 718 Минск — Гомель, отправление из Минска в 14.56, прибытие в Гомель в 18.19;

Поезд № 646 Брест — Минск, отправление из Бреста в 05.16, прибытие в Минск в 09.58;

03 июля

Поезд № 721 Гомель — Могилев, отправление из Гомеля в 21.03, прибытие в Могилев в 23.42;

Поезд № 710 Минск — Гомель, отправление из Минска в 11.08, прибытие в Гомель в 14.17;

Поезд № 709 Гомель — Минск, отправление из Гомеля в 15.01, прибытие в Минск в 18.00;

Поезд № 712 Брест — Минск, отправление из Бреста в 15.50, прибытие в Минск в 19.30;

Поезд № 711 Минск — Брест, отправление из Минска в 20.15, прибытие в Брест в 23.51;

Поезд № 714 Минск — Витебск, отправление из Минска в 19.53, прибытие в Витебск в 23.35;

Поезд № 713 Витебск — Минск, отправление из Витебска в 15.35, прибытие в Минск в 19.20;

Поезд № 654 Козенки (Мозырь) — Минск, отправление от станции Козенки в 16.03, прибытие в Минск в 21.21.

04 июля

Поезд № 654 Минск — Козенки (Мозырь), отправление из Минска в 05.58, прибытие в Козенки в 12.15.

Кроме того, 8 и 9 июля БелЖД назначает дополнительные электрички по маршруту Могилев — Шклов — Копысь (деревня Александрия) — Шклов — Могилев и Орша — Копысь — Орша. Причина — праздник «Александрия собирает друзей», который традиционно проходит в регионе.

С 11 по 20 июля поезд межрегиональных линий бизнес-класса будет курсировать между Минском и Витебском на время фестиваля «Славянский базар» в Витебске.

Подробности о том, как будут двигаться дополнительные поезда, можно найти на сайте БелЖД.