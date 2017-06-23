Полезные советы: Как избавиться от слежки через телефон 5 23.06.2017, 13:02

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Безопасность личной информации – превыше всего.

С помощью коротких системных кодов можно узнать о настройках телефона и понять, надежно ли защищены ваши СМС и данные, не следит ли кто-то за вами.

Сайт AdMe.ru собрал в одной статье самые полезные и актуальные коды для современных смартфонов, а также пару инструкций для тех, кто боится слежки.

Благодаря этому коду можно узнать, подключена ли у вас переадресация звонков, СМС и других данных. На экране отобразится статус по разным видам переадресации и номер, на который осуществляется трансфер данных. Обычно такую переадресацию настраивают ревнивые супруги и родители, чтобы обезопасить ребенка от спама и преступников. Чаще жертвами становятся пожилые люди, одолжившие незнакомцу телефон для одного звонка. В итоге посторонние смогут узнать все о месте проживания, круге общения, привычках и распорядке дня человека, а в отдельных случаях получат доступ к финансовым средствам жертвы.

Наберите, чтобы узнать, куда перенаправляются вызовы, СМС и данные, если до вас невозможно дозвониться. Скорее всего, у вас включена переадресация голосовых вызовов на один из номеров вашего мобильного оператора (голосовая почта).

Универсальный код для отключения всех видов переадресаций с вашего телефона. Им удобно воспользоваться перед тем, как окажетесь в роуминге, — тогда с вас не будут списывать деньги за звонки, которые по умолчанию переводятся на голосовую почту.

С помощью этого кода можно узнать IMEI (International Mobile Equipment Identifier) — международный идентификатор мобильного оборудования. Зная идентификационный номер своего смартфона, вы можете найти его, если телефон у вас украли. Он автоматически передается аппаратом в сеть оператора при подключении, даже если в телефоне находится другая сим-карта. Если кому-то известен ваш номер IMEI, человек может узнать, что из себя представляет ваш смартфон: модель, технические характеристики и т. д.

Существуют специальные коды, с помощью которых можно отследить ваше местоположение, а также определить, следит ли кто-то за вами. Для этого на вашем телефоне должна быть утилита netmonitor. Введите один из кодов:

для iPhone: 3001#12345#

для Android: #*#4636#*# или #*#197328640#*#

Шаг 1. Заходим во вкладку UMTS Cell Environment, затем переходим в UMTS RR info и записываем все значения Cell ID. Это номера базовых станций, располагающихся рядом. Телефон будет подключаться по умолчанию к той, которая дает ему наилучший сигнал.

Шаг 2. Возвращаемся в основное меню, переходим во вкладку MM info, затем в Serving PLMN. Записываем значения Local Area Code (LAC).

Шаг 3. С помощью этих двух значений и обычного сайта (четвертая вкладка слева) можно определить расположение на карте базовой станции, к которой подключен ваш телефон.

Подозрение должны вызывать мобильные базовые станции: КамАЗы или микроавтобусы с огромной антенной. Обычно они работают на фестивалях, а также в местах, где покрытия сотовой сети нет. Если без причины такая машина появилась поблизости, возможно, оператор хочет улучшить качество сигнала или где-то рядом с вами орудуют иностранные шпионы. А может быть, речь о промышленном шпионаже?

Если вы пользуетесь Android, периодически проверяйте телефон на наличие вирусов. PlaceRaider — один из самых опасных. Разработанный американскими учеными, он показал, насколько уязвимы наши устройства. Попав в телефон, этот троянец с помощью камеры делает серию фотографий окружающего пространства, создает 3D-модель помещения, затем при наличии подключения к интернету пересылает собранные данные, добавляя к ним также все пароли и данные со смартфона.

Национальные секретные службы практически во всех странах сотрудничают с мобильными операторами, которые предоставляют им доступ к любому абоненту по решению суда и передают данные как минимум за последние 3 месяца.

Если телефон находится на прослушке у тайной службы, вы, скорее всего, даже не заметите этого. Рассказы про помехи при разговоре, быструю разрядку аккумулятора, нагревание батареи и внезапные перезагрузки телефона — это лишь повод отдать его в ремонт.

Люди не так информативны в общении по телефону, поэтому для прослушки гораздо удобнее использовать в помещениях специальные устройства («жучки»), которые можно обнаружить при помощи детектора радиоволн.

Используйте мессенджеры, доступ к которым закрыт для всех, например Telegram, Chare, Wickr или Signal.

Определите, какую информацию безопасно выкладывать в открытый доступ. Должны ли все знать ваш номер телефона, иметь доступ к информации о вашей семье, близких и образе жизни. Будьте аккуратны, публикуя фотографии детей.

Не устанавливайте на телефон незнакомое ПО, контролируйте имеющиеся приложения, используйте везде, где это возможно, многоуровневую идентификацию, не переходите по небезопасным ссылкам и не подключайтесь к подозрительным кабелям для «бесплатной» зарядки.

Только оператор мобильной связи может предложить услугу для отслеживания местоположения абонента: члена вашей семьи, знакомого или сотрудника компании. Исключительно при согласии абонента (если он достиг совершеннолетия). Сайты и приложения, которые предлагают определить местоположение любого абонента, — это мошенники. Будьте аккуратны!