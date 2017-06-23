Профсоюз РЭП: Практика отправки детей «на картошку» - незаконна 6 23.06.2017, 16:01

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Фото: tut.by

Независимый профсоюз продлжит борьбу с принудительным детским трудом.

Дело погибшей на уборке картофеля Виктории Попчени продолжается: 4 июля начнется суд над учителями, сопровождавшими группу. Профсоюз РЭП поддерживает и консультирует родителей погибшей школьницы и намерен обвинить государство в незаконном использовании детского труда, пишет praca-by.info.

Отец погибшей школьницы, Олег Попченя, сообщил, что 4 июля в Молодечно состоится первое заседание суда над двумя учителями, вывозившими детей «на картошку». Их обвиняют по ч. 2 статьи 165 УК в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни малолетнего лица, повлекшего по неосторожности смерть. Учителя могут быть наказаны ограничением свободы на срок до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

В предыдущих судебных разбирательствах профсоюз РЭП представлял интересы Олега Попчени. Юристы профсоюза - Юрий Беляков и Леонид Судаленко - были намерены доказать факт трудовых отношений Виктории Попчени с ОАО «Восход Агро», а следовательно, и использование государством принудительного детского труда. Однако 12 декабря 2016 года суд Молодеченского района постановил, что иск отца погибшей девочки не подлежит удовлетворению.

Леонид Судаленко считает, что после того, как приговор суда в отношении учителей вступит в законную силу, шансы доказать использование государством принудительного детского труда увеличиваются: потому что учителя в этом деле выступают государственными агентами.

«Приходится слышать мнение, мол, Независимый профсоюз РЭП «попиарился» на людском горе и бросил, - написал юрист на своей странице в Фейсбуке. - Повторял и еще раз повторяю: мы всегда доводим начатые дела до логического конца, в этом деле поступаем так же. С самого начала трагедии и до сегодняшнего дня наш профсоюз и я лично остаемся на связи с родителями, консультируем их. Буквально в прошлом месяце лично я, будучи в Молодечно, встречался с отцом погибшей школьницы, обсуждали дальнейшую стратегию семьи в связи с постигшим их горем».

Профсоюз РЭП продолжает борьбу за прекращение принудительного труда школьников в Беларуси.