Дикий конфуз Путина 7 Игорь Эйдман, «Обозреватель»

23.06.2017, 21:49

Весь путинский режим - грандиозный фейк.

История с фальшивым видео, которое Путин гордо демонстрировал Стоуну, не просто курьез. Это диагноз. Весь путинский режим - грандиозный фейк. В нем фейковые не только новости, но и статистика, социология, политика, рынок, власть, партии, парламент, президент. Ложью пропитано все, снизу доверху. На каждом этаже властной вертикали чиновники стремятся впарить туфту, переложить ответственность, кинуть и обмануть. Наш «великий и ужасный», а на самом деле фейковый президент давно утратил адекватное представление о реальности и живет в мире иллюзий, которые создает его окружение. Он пытается обмануть своих иностранных партнеров, а собственные подчиненные-халтурщики грубо обманывают его самого.

Видимо история с фальшивым видео развивалась примерно так. Путин хотел немного попугать американских зрителей, продемонстрировав им «блестящую» работу российской авиации в Сирии.

Шойгу спустил высочайшее указание вниз по бюрократической вертикали. Дальше чиновники спихивали эту задачу друг на друга, пока крайним не оказался какой-то клерк из пресс-центра министерства обороны. Этот бедолага сидел себе спокойно вечером на работе пил пиво и играл в компьютерные игры, когда ему вдруг позвонил начальник и зычным голосом приказал срочно найти красивый видеоматериал о том, как наши лихо мочат «чурок» в Сирии.

Парень в своей базе данных ничего подходящего про российскую авиацию не нашел. Зато увидел в интернете видео американской операции в Афганистане. Дальше сработал основной принцип российской власти: когда не знаешь что сказать — ври, ведь красивая ложь лучше правды, за которую ее всегда можно выдать. Американский ролик перемонтировали, выдали за российский и отправили по начальству. Дальше пройдя все те же ступени бюрократической иерархии он оказался у Путина. Все привыкли, что начальству нужна видимость, а не реальность, поэтому никто ничего проверять не стал.

В результате сложилась совершенно кафкианская ситуация. Путин в фильме Стоуна пытался пугать американцев силой их собственной армии. Получился дикий конфуз, который в очередной раз показал, что в современном информационном обществе все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому основанный на лжи режим обречен.

Игорь Эйдман, «Обозреватель»