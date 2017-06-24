Летний «сюрприз» белорусам от властей 56 24.06.2017, 9:25

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С 1 июля в Беларусь можно ввозить всего до 5 кг овощей-фруктов.

В решении Совета Евразийской экономической комиссии, которое вступает в силу с 1 июля этого года, четко прописано: на территорию стран ЕАЭС (Беларусь, Россия, Армения, Казахстан, Кыргызстан) один человек может привезти до 5 кг овощей и фруктов, а также до трех букетов цветов. Если объемы превышены, нужен фитосанитарный сертификат. Что это и где получить? Как теперь везти вкусные украинские арбузы, абрикосы и перцы пишет kp.by.

Что именно будут контролировать?

На одного человека, в том числе на ребенка, допускается ввоз на территорию стран ЕАЭС до 5 кг овощей и фруктов. Важно: сюда входят также орехи, бобовые, ягоды, грибы!

Срезанных цветов теперь можно ввозить максимум 3 букета одному человеку. Состав букета тоже прописан: до 15 штук цветков, стеблей, травинок и т. д. Касается это в том числе и засушенных растений. Грубо говоря, максимум один человек сможет ввезти 45 цветков.

Нормы действуют для разового пересечения границы. То есть сегодня ввезли 5 кг абрикосов, а через неделю - еще 5, и оба раза без сертификата.

Где можно получить сертификат?

В документе также сказано, что если вы превышаете допустимый объем, вам нужен фитосанитарный сертификат. Где же его получить?

Как объяснили «КП» в Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, фитосанитарный сертификат выдается по месту отправления груза или его выращивания. Например, вы покупаете в Киеве абрикосы. Идете к инспектору по карантину растений и говорите ему, что хотите вывезти в Беларусь такую-то продукцию. У вас принимают заявление, досматривают продукцию на наличие болезней, включенных в единый перечень ЕАЭС. Если все чисто, выдают документ, который вы на границе и показываете.

Если же вы везете в Беларусь до 5 кг овощей и фруктов, то такой сертификат не нужен.

На какой объем нужен сертификат?

Например, вы везете из-за границы 6 кг черешни. На какой объем делать фитосанитарный сертификат? Как объяснили специалисты, это не имеет значения. По сути, нужен сертификат именно на 1 кг. Но если это шесть килограммов одной и той же черешни, то не важно, на какой объем вам выдадут сертификат.

Как теперь привезти арбуз?

Чаще всего арбуз весит больше 5 кг. Если вы едете вдвоем (с мужем или подругой), то вам нормы могут зачесть на двоих. То есть арбуз в 10 кг два человека ввезут без сертификата, а один человек - с сертификатом. Кстати, при этом резать пополам арбуз не нужно.

По каким нормам мы ввозим продукты сейчас?

Параллельно с фитосанитарными требованиями существуют таможенные нормы ввоза продуктов. Так, если вы были за границей чаще чем раз в три месяца, то по нормам можете ввезти не более 10 кг продуктов.

Если вы пересекали границу чаще чем раз в неделю, то норма по продуктам - 5 кг, включая 1 литр спиртного. С превышения придется заплатить пошлину.