В жодинской тюрьме довели до смерти инвалида 6 24.06.2017, 11:38

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Фото: spring96.org

Олег Богданов скончался в тюрьме Жодино в январе 2016-го из-за неоказания ему медицинской помощи.

Однако Следственный комитет состава преступления в действиях работников тюрьмы не нашёл. Как и не нашёл и ответа вопрос – отчего же умер заключённый? Мать считает решение следствия «издевательством», передает «Белсат».

Восемь месяцев Марина Богданова требовала от Следственного Комитета завести уголовное дело по факту смерти её сына. Белоруские правоохранители состава преступления в тюремной смерти не нашли и остановили предварительное расследование.

«Это было групповое истязание моего сына. Ему не оказывалась медецинская помощь, хотя они должны были его держать в больнице. Он ходил с протезом сердца, перенёс тяжёлую операцию, а он сидел в камерах по 20 человек, где все курили», – говорит Марина Богданова, мать Олега.

Сумбурная реанимация на досках

Марина Богданова вместе с правозащитным центром «Вясна» опубликовала видео из камеры наблюдения, где запечатлены последние минуты жизни Олега Богданова. Уже в безсознательном состоянии тюремные контролёры принесли узника в подвальное помещение и своими силами на протяжении получаса пытались его реанимировать. Лишь после этого появились медицинские работники, которые в течение пяти минут пытались спасти заключённого.

«Следственный комитет обязан был возбудить уголовное дело за неоказание медпомощи, – говорит руководитель правозащитной организации «Платформа» Андрей Бондаренко. – По каким причинам – не было возможности, была у них возможность – это уже не важно. Главное, что эта помощь была оказана не своевременно и не медицинскими сотрудниками учреждения».

Но нарушения могли быть не только на этом этапе. Олег Богданов в письмах неоднократно писал про невыносимые условия в тюрьме и про недостаток медицинской помощи.

«Срочно нужна мазь от синяков и гематом, кровь брали два раза, но результаты не говорят. Таблеток не дают, ничего не дают, наверное врачей здесь нет и никто никого не лечит», – читает письмо Олега его мать.

Последние слова подтверждает даже проверка Следственного комитета, которая признала, что у узников нет карт диспансерного наблюдения из-за «большого количества заключенных на одного врача и отсутствием медицинской сестры».

«Мне стало плохо, у меня онемели руки и ноги, я подошел к двери, стал кричать, что мне плохо», это он пишет объяснительную. «Охранник открыл, ухмыльнулся и повёл меня в «стакан». И мой сын отстоял с шести утра, до двух часов дня – инвалид с протезом сердца», – говорит Марина Богданова.

Но поскольку само избиение и содержание в карцере не стало непосредственной причиной смерти, то Следственный комитет решил, что эти факты к делу не относятся.

Смерть в белорусской тюрьме заключенного – четвёртая за последние несколько нет. Год назад умер Игорь Барбашинский (тоже в Жодино), три года назад – Игорь Птичкин и Артём Карпович. Виновного нашли лишь однажды. В гибели Игоря Птичкина обвинили фельдшера СИЗО №1. Суд приговорил его к 2 годам и 10 месяцам тюрьмы.