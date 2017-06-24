Литва ждет рабочих из Украины 2 24.06.2017, 12:21

Но вначале власти должны создать более либеральные условия желающим найти работу в Литве.

Вступил в силу безвизовый режим для граждан Украины для посещения стран Шенгенской зоны и других европейских государств. Станет ли Литва привлекательным местом работы для украинце?

Об этом Charter97.org рассказал Жильвинас Шиленас, глава литовского Института свободного рынка.

Для самой Украины подобное событие стало шагом в новую эпоху, эпоху налаживания связей с Европой и разрыва с Россией. Так на праздничном концерте по поводу этого события заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Мы с вами, украинский народ и вся Украина, вступаем в другую историческую эпоху. И это событие знаменует окончательный разрыв нашего государства с Российской империей, а украинского демократического мира — с авторитарным «русским миром», — подчеркнул Порошенко.

Безвизовым режимом могут воспользоваться все граждане Украины, включая проживающих на территории оккупированного Крыма и востока Украины. В прошлых 2015 и 2016 годах большинство разрешений жителям иностранных государства на работу в Литве было выдано именно гражданам Беларуси и Украины. Тем не менее, по мнению Жильвинаса Шиленаса, ввод безвизового режима с Украиной, не станет переломным.

«Безвизовый режим, тем не менее, не означает, что жителям Украины будет легче получить работу в Литве. Необходимо, чтобы власти создали более либеральные условия украинцам, желающим найти работу в Литве. Для этого прежде всего нужно упростить бюрократические процедуры, – объяснил Шиленас.

По словам эксперта, уже сейчас литовские предприниматели и бизнесмены жалуются на бюрократию и утверждают, что проще пригласить украинцев, желающих трудоустроится в Литве, через Латвию или даже Польшу.

«Нужно не только упрощать процедуры трудоустройства, но и более активно и оперативно действовать в рамках уже существующих. Именно благодаря таким действиям начнутся настоящие изменения, которые пойдут на пользу и Литве, и Украине. И полезно, и символично», – добавил Шиленас.