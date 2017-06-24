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Видеохит: Большой пес испугался хомяка

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  • 24.06.2017, 12:49
  • 4,243

Взрослая собака породы бернский зенненхунд испугалась хомяка.

Видео опубликовала хозяйка пса в Instagram.

Камера запечатлела, как собаке протягивают маленького грызуна, но животное пугается и пытается отодвинуться как можно дальше, а потом даже отворачивает голову, чтобы не видеть нового питомца хозяйки.

Другой пес проявляет активный интерес к грызуну, пытаясь его понюхать. Хомяк при этом не обращает на обеих собак никакого внимания.

Позднее хозяйка написала, что зенненхунд все-таки преодолел свой страх и рискнул познакомиться с грызуном.


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