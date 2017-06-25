В Литве прошел чемпионат «королей бани» 25.06.2017, 8:50

Фото: delfi.lt

Под Палангой соревновались лучшие мастера банного дела Литвы из разных регионов.

24 июня в Жибининкяй, неподалеку от Паланги, прошел седьмой банный чемпионат Литвы. В этом году его под своей крышей принял оздоровительный комплекс Atostogų parkas, сообщает delfi.lt.

В чемпионате соревновались лучшие мастера банного дела Литвы из разных регионов: Дзукии, Сувалкии, Жемайтии, Аукштайтии, которых оценивала международная комиссия.

«Веник - король бани. Банщик-профессионал при парении использует по крайней мере два веника - это помогает интенсивнее прогреть самые глубокие слои тела за короткое время, сделать более активным кровотечение, вызвать потение. Веники соприкасаются с кожей, передают ей ценные биологически активные вещества и снимают сильно выступивший пот. Идет интенсивное очищение организма от шлаков и токсинов. При парении на человека действует и растительная энергия - каждая разновидность действует по своему», - рассказал о пользе бани президент Федерации бань SPA Литвы Владас Йокубаускас.

В ходе чемпионата оценивалась техника парения, мастерство банщика и артистизм, безопасность процедур и индивидуальность. Каждый участник соревнований должен был выполнить программу парения, раскрывающую технические навыки и авторские достижения. Победитель Банного чемпионата Литвы приобретает право представлять Литву на международных соревнованиях.